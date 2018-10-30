Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Октября

29 Октября

Популярное

В Улан-Удэ в пожаре пострадал хозяин дома

В Улан-Удэ в пожаре пострадал хозяин дома
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Мужчина получил ожог

Накануне утром, 29 октября, в Улан-Удэ на улице Праздничная в посёлке Южный тлеет стена дома.

В результате пожара хозяин дома получил ожог правой кисти 1-2 степени. Ему была оказана первая помощь, от госпитализации отказался.

Огонь повредил стену дома на площади 2 квадратных метра. Причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Ущерб устанавливается.

Возгорание ликвидировали за 10 минут, было задействовано 3 человека и 2 единицы техники, сообщают оперативные службы города. 
пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии поймали браконьеров с 23 омулями и щуками
В Бурятии поймали браконьеров с 23 омулями и щуками
Происшествия, 29.10.2018
Они были задержаны в Забайкальском национальном парке
За выходные в Бурятии потушили 8 пожаров
За выходные в Бурятии потушили 8 пожаров
Происшествия, 29.10.2018
3 из них произошли из-за неосторожного топления печей
Жителя Бурятии отправили в колонию за уклонение от наказания
Жителя Бурятии отправили в колонию за уклонение от наказания
Происшествия, 29.10.2018
Мужчине исправительные работы заменили реальным лишением свободы
В Забайкалье осудили «чёрных лесорубов»
В Забайкалье осудили «чёрных лесорубов»
Происшествия, 29.10.2018
Они напилили деревьев на сумму более 150 тысяч рублей
Пьяный улан-удэнец украл кофе из торгового центра
Пьяный улан-удэнец украл кофе из торгового центра
Происшествия, 29.10.2018
Мужчина уже несколько раз попадал в поле зрение правоохранителей
В Бурятии пассажирка погибла, вылетев из автобуса
В Бурятии пассажирка погибла, вылетев из автобуса
Происшествия, 29.10.2018
ЧП произошло в Сотниково, которое сейчас «бунтует» против маршрутчиков. ФОТО
Катание на «плюшке» обернулось для читинца судом
Происшествия, 29.10.2018
С водителя взыскали более полумиллиона рублей морального и материального вреда
Жительница Бурятии зарезала мужа
Жительница Бурятии зарезала мужа
Происшествия, 29.10.2018
Женщина убила супруга, ударив ножом в сердце
Читинец пытался продать боевую гранату
Читинец пытался продать боевую гранату
Происшествия, 29.10.2018
Мужчине грозит до 5 лет колонии
В Бурятии у ОПГ изъяли омуля на 9 миллионов
В Бурятии у ОПГ изъяли омуля на 9 миллионов
Происшествия, 29.10.2018
В ходе обысков было обнаружено около 28 тысяч хвостов омуля
В Иркутской области осудили ОПГ бутлегеров
В Иркутской области осудили ОПГ бутлегеров
Происшествия, 29.10.2018
Производители нелегальной водки успели также наладить канал поставки с Бурятией

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^