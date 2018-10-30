В Улан-Удэ в пожаре пострадал хозяин дома

Мужчина получил ожог



Накануне утром, 29 октября, в Улан-Удэ на улице Праздничная в посёлке Южный тлеет стена дома.



В результате пожара хозяин дома получил ожог правой кисти 1-2 степени. Ему была оказана первая помощь, от госпитализации отказался.



Огонь повредил стену дома на площади 2 квадратных метра. Причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Ущерб устанавливается.



Возгорание ликвидировали за 10 минут, было задействовано 3 человека и 2 единицы техники, сообщают оперативные службы города.



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