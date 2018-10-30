Мужчина получил ожог
Накануне утром, 29 октября, в Улан-Удэ на улице Праздничная в посёлке Южный тлеет стена дома.
В результате пожара хозяин дома получил ожог правой кисти 1-2 степени. Ему была оказана первая помощь, от госпитализации отказался.
Огонь повредил стену дома на площади 2 квадратных метра. Причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Ущерб устанавливается.
Возгорание ликвидировали за 10 минут, было задействовано 3 человека и 2 единицы техники, сообщают оперативные службы города.
В Улан-Удэ в пожаре пострадал хозяин дома
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 30.10.2018
Мужчина получил ожог
Они были задержаны в Забайкальском национальном парке
3 из них произошли из-за неосторожного топления печей
Мужчине исправительные работы заменили реальным лишением свободы
Ребёнок сильно паниковал
Они напилили деревьев на сумму более 150 тысяч рублей
Мужчина уже несколько раз попадал в поле зрение правоохранителей
ЧП произошло в Сотниково, которое сейчас «бунтует» против маршрутчиков. ФОТО
С водителя взыскали более полумиллиона рублей морального и материального вреда
Мужчина заготовил деревьев на 146 тысяч рублей
Женщина убила супруга, ударив ножом в сердце
Мужчине грозит до 5 лет колонии
Ему грозит до 10 лет лишения свободы
В ходе обысков было обнаружено около 28 тысяч хвостов омуля
Производители нелегальной водки успели также наладить канал поставки с Бурятией