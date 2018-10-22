Забайкалец обокрал дом, пока хозяйка была во дворе

Из сумки он вытащил более 6 тысяч



В Забайкальском крае полицейские задержали подозреваемого, который проник в дом, пока хозяйка находилась во дворе. Из сумки 39-летней жительницы Чернышевска он вытащил 6500 рублей.



Утром женщина вышла во двор на пару часов, при этом дверь оставила открытой. Увидев, как из дома вышла хозяйка, вор незаметно проник в незапертый дом и обокрал её. Пропажу женщина обнаружила только на следующий день.



Вора удалось задержать, им оказался 21-летний житель соседней улицы. Молодой человек был доставлен в полицию, где от него получены признательные показания.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

