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Глава МВД представил нового начальника УМВД по Забайкальскому краю

Глава МВД представил нового начальника УМВД по Забайкальскому краю
Власть, 
Новый начальник УМВД по Забайкальскому краю приехал из Перми

Сегодня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи представил личному составу управления МВД России по Забайкальскому краю нового руководителя – полковника полиции Вячеслава Еговцева.

Основная часть трудовой биографии Вячеслава Еговцева связана с противодействием экономической преступности. Кроме того, он длительное время работал в подразделении по борьбе с оргпреступностью, занимался вопросами организации оперативно-розыскной деятельности в Пермском крае. 17 лет замещал различные руководящие должности в региональном главке в Пермском крае, последние два года был заместителем начальника полиции.

- По итогам прошлого года уровень доверия к полиции в Забайкальском крае заметно вырос. Во многом это результат улучшения оперативной обстановки по целому ряду показателей. Имею в виду в том числе сокращение количества преступлений, включая тяжкие и особо тяжкие, посягательств на имущественных правы граждан. Большая работа проведена в сфере профилактики правонарушений, – сказал Владимир Колокольцев.

Глава МВД России потребовал от Вячеслава Еговцева более системно подходить к вопросам предупреждения девиантного поведения среди несовершеннолетних, а также наращивать усилия по ряду других направлений. В том числе остается актуальной борьба с оргпреступностью и наркобизнесом.

- Забайкальский край богат лесными ресурсами. Борьба с незаконной заготовкой и контрабандой древесины в регионе имеет принципиальное значение. Одной из приоритетных задач является повышение качества предварительного следствия и дознания. От этого напрямую зависит соблюдение прав и законных интересов как потерпевших, так и обвиняемых, – подчеркнул Владимир Колокольцев.

На представлении нового начальника присутствовали руководители правоохранительных органов и представители органов власти и управления Забайкальского края.

Отметим, предыдущий начальник забайкальского УМВД Александр Щеглов в ноябре возглавил ГУ МВД по Пермскому краю.


По информации УМВД по Забайкальскому краю
полиция назначение
 
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