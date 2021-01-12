Глава МВД представил нового начальника УМВД по Забайкальскому краю

Новый начальник УМВД по Забайкальскому краю приехал из Перми



Сегодня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи представил личному составу управления МВД России по Забайкальскому краю нового руководителя – полковника полиции Вячеслава Еговцева.



Основная часть трудовой биографии Вячеслава Еговцева связана с противодействием экономической преступности. Кроме того, он длительное время работал в подразделении по борьбе с оргпреступностью, занимался вопросами организации оперативно-розыскной деятельности в Пермском крае. 17 лет замещал различные руководящие должности в региональном главке в Пермском крае, последние два года был заместителем начальника полиции.



- По итогам прошлого года уровень доверия к полиции в Забайкальском крае заметно вырос. Во многом это результат улучшения оперативной обстановки по целому ряду показателей. Имею в виду в том числе сокращение количества преступлений, включая тяжкие и особо тяжкие, посягательств на имущественных правы граждан. Большая работа проведена в сфере профилактики правонарушений, – сказал Владимир Колокольцев.



Глава МВД России потребовал от Вячеслава Еговцева более системно подходить к вопросам предупреждения девиантного поведения среди несовершеннолетних, а также наращивать усилия по ряду других направлений. В том числе остается актуальной борьба с оргпреступностью и наркобизнесом.



- Забайкальский край богат лесными ресурсами. Борьба с незаконной заготовкой и контрабандой древесины в регионе имеет принципиальное значение. Одной из приоритетных задач является повышение качества предварительного следствия и дознания. От этого напрямую зависит соблюдение прав и законных интересов как потерпевших, так и обвиняемых, – подчеркнул Владимир Колокольцев.



На представлении нового начальника присутствовали руководители правоохранительных органов и представители органов власти и управления Забайкальского края.



Отметим, предыдущий начальник забайкальского УМВД Александр Щеглов в ноябре возглавил ГУ МВД по Пермскому краю.





По информации УМВД по Забайкальскому краю

