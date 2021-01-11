 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 января

10 января

Популярное

Жириновский «не забывает» про «Заповедное Подлеморье»

Жириновский «не забывает» про «Заповедное Подлеморье»
Власть, 
Глава ЛДПР отправил поздравительное письмо в Бурятию

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил ФГБУ «Заповедное Подлеморье» с Днём работников заповедников и национальных парков. Снимок поздравительного письма опубликовал на своей странице в Facebook директор «Заповедного Подлеморья» Михаил Овдин.

«Не забывает нас Владимир Вольфович)))», - подписал он фото.

«Все мы живём на общей планете и обязаны сохранять её красоту и богатство. Именно вы берёте на себя ответственность за самые редкие и ценные виды, заботитесь о судьбе окружающего нас мира. В этот день более века назад, во время Первой мировой войны, в императорской России был создан первый заповедник – Баргузинский. По мере развития технического прогресса на протяжении десятилетий ваша работа становится только важнее и значимее для всего человечества. Система заповедников и национальных парков стала одним из наиболее развитых и успешных экологических направлений в России. Она по праву считается гордостью нашей Родины. Желаю вам и дальше сохранять, приумножать и оберегать бесценные кладовые природы, служить на благо будущих поколений России», - говорится в самом письме.

Владимир Жириновский пожелал крепкого здоровья сотрудникам и их семьям, счастья, оптимизма, а также новых успехов на благо Отечества.


Справка:

День заповедников и национальных парков — праздник, который отмечается в России по инициативе ряда экологических организаций. Эта дата отмечается в России ежегодно 11 января. Приказ о создании первого Баргузинского заповедника (Республика Бурятия) был подписан 29 декабря 1916 года.

В стране создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) является традиционной и эффективной формой природоохранной деятельности.

«Заповедное Подлеморье» образовано в 2012 году приказом министерства природных ресурсов России. Включает в себя три особо охраняемые природные территории, расположенные в Бурятии, в непосредственной близости от озера Байкал. Это Баргузинский заповедник, Забайкальский национальный парк и Фролихинский заказник.

Общая площадь охраняемой территории «Заповедного Подлеморья» 7 450 км2, включая часть акватории Байкала.


ЛДПР заповедник
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Владимир Жириновский «не забывает» про «Заповедное Подлеморье»
Владимир Жириновский «не забывает» про «Заповедное Подлеморье»
Власть, 11.01.2021
Глава ЛДПР отправил поздравительное письмо в Бурятию
Бессменный председатель Избиркома Бурятии увольняется
Бессменный председатель Избиркома Бурятии увольняется
Власть, 11.01.2021
Его заявление комиссия рассмотрит сегодня
Скончался бывший первый замминистра сельского хозяйства Бурятии
Скончался бывший первый замминистра сельского хозяйства Бурятии
Власть, 11.01.2021
Алексея Разуваева не стало на 72-м году жизни
Назначен новый вице-премьер по развитию Забайкалья
Назначен новый вице-премьер по развитию Забайкалья
Власть, 11.01.2021
Высокий пост занял уроженец Архангельской области
Глава Бурятии с супругой посетили храм в канун Рождества
Глава Бурятии с супругой посетили храм в канун Рождества
Власть, 07.01.2021
Алексей Цыденов поздравил жителей с одним из главных православных праздников
Губернатор Забайкалья заболел коронавирусом
Губернатор Забайкалья заболел коронавирусом
Власть, 04.01.2021
Александр Осипов почувствовал недомогание на новогодних праздниках
Глава Бурятии поделился фотографией «новогоднего чуда»
Глава Бурятии поделился фотографией «новогоднего чуда»
Власть, 02.01.2021
Алексей Цыденов не смог пройти мимо удивительного снимка
Главу Бурятии разглядели в очереди на Центральном рынке
Главу Бурятии разглядели в очереди на Центральном рынке
Власть, 02.01.2021
Улан-удэнцы рассказывают, что частенько видят Алексея Цыденова на рынке
Алексей Цыденов поздравил Бурятию с Новым годом
Алексей Цыденов поздравил Бурятию с Новым годом
Власть, 01.01.2021
Главы республики назвал ушедший год непростым
Алексей Цыденов открыл главную ёлку Бурятии
Алексей Цыденов открыл главную ёлку Бурятии
Власть, 31.12.2020
Церемония открытия состоялась на площади Советов в Улан-Удэ
Дело Баира Жамбалова ушло в суд
Дело Баира Жамбалова ушло в суд
Власть, 30.12.2020
Спустя почти год после гибели 17-летней студентки уголовное дело направлено в суд
Глава Бурятии исполнил желания детей
Глава Бурятии исполнил желания детей
Власть, 30.12.2020
Алексей Цыденов подарил детям различные подарки – от техники до телескопа
Юрий Трутнев подарил детям из Улан-Удэ компьютер
Юрий Трутнев подарил детям из Улан-Удэ компьютер
Власть, 30.12.2020
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев исполнил желание многодетной семьи из Улан-Удэ
В Улан-Удэ проблему берегоукрепления решают через суд
В Улан-Удэ проблему берегоукрепления решают через суд
Власть, 30.12.2020
Проблемы возникли с берегоукреплением на Стеклозаводе
Председатель горсовета поздравил улан-удэнцев с наступающим Новым годом
Председатель горсовета поздравил улан-удэнцев с наступающим Новым годом
Власть, 30.12.2020
Чимит Бальжинимаев пожелал, чтобы 2021 год оправдал стремления и ожидания

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^