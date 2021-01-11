Жириновский «не забывает» про «Заповедное Подлеморье»

Владимир Жириновский пожелал крепкого здоровья сотрудникам и их семьям, счастья, оптимизма, а также новых успехов на благо Отечества.







Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил ФГБУ «Заповедное Подлеморье» с Днём работников заповедников и национальных парков. Снимок поздравительного письма опубликовал на своей странице в Facebook директор «Заповедного Подлеморья» Михаил Овдин.«Не забывает нас Владимир Вольфович)))», - подписал он фото.«Все мы живём на общей планете и обязаны сохранять её красоту и богатство. Именно вы берёте на себя ответственность за самые редкие и ценные виды, заботитесь о судьбе окружающего нас мира. В этот день более века назад, во время Первой мировой войны, в императорской России был создан первый заповедник – Баргузинский. По мере развития технического прогресса на протяжении десятилетий ваша работа становится только важнее и значимее для всего человечества. Система заповедников и национальных парков стала одним из наиболее развитых и успешных экологических направлений в России. Она по праву считается гордостью нашей Родины. Желаю вам и дальше сохранять, приумножать и оберегать бесценные кладовые природы, служить на благо будущих поколений России», - говорится в самом письме.День заповедников и национальных парков — праздник, который отмечается в России по инициативе ряда экологических организаций. Эта дата отмечается в России ежегодно 11 января. Приказ о создании первого Баргузинского заповедника (Республика Бурятия) был подписан 29 декабря 1916 года.В стране создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) является традиционной и эффективной формой природоохранной деятельности.«Заповедное Подлеморье» образовано в 2012 году приказом министерства природных ресурсов России. Включает в себя три особо охраняемые природные территории, расположенные в Бурятии, в непосредственной близости от озера Байкал. Это Баргузинский заповедник, Забайкальский национальный парк и Фролихинский заказник.Общая площадь охраняемой территории «Заповедного Подлеморья» 7 450 км2, включая часть акватории Байкала.