Министр строительства Бурятии получил представление прокуратуры

Минстрой перечислял субсидию в заниженном размере



Прокуратура Бурятии проверила исполнение бюджетного законодательства в деятельности республиканского министерства строительства и модернизации ЖКХ.



- Проверка показала, что министерство предоставило субсидию пяти теплоснабжающим организациям на компенсацию расходов, связанных с ростом цен на мазут и уголь, в заниженном размере. Для устранения нарушений прокурор внёс представление министру строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики, - сообщает прокуратура Бурятии.



После полученного представления минстрой в июне и июле перечислил организациям причитающуюся им субсидию в размере 1,7 млн. рублей.







