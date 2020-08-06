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Министр строительства Бурятии получил представление прокуратуры

Министр строительства Бурятии получил представление прокуратуры
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Минстрой перечислял субсидию в заниженном размере

Прокуратура Бурятии проверила исполнение бюджетного законодательства в деятельности республиканского министерства строительства и модернизации ЖКХ.

- Проверка показала, что министерство предоставило субсидию пяти теплоснабжающим организациям на компенсацию расходов, связанных с ростом цен на мазут и уголь, в заниженном размере. Для устранения нарушений прокурор внёс представление министру строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики, - сообщает прокуратура Бурятии.

После полученного представления минстрой в июне и июле перечислил организациям причитающуюся им субсидию в размере 1,7 млн. рублей.



прокуратура минстрой
 
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