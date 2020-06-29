Чимит Бальжинимаев заявил, что он за стабильность и социальные гарантии
Участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ принял председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев. Свой голос он отдал на избирательном участке номер 706 в Железнодорожном районе.
По словам председателя, он поддержал поправки к Конституции. Чимит Бальжинимаев подчеркнул, что он за стабильность и социальные гарантии, за будущее страны.
- «Народный бюджет» – это интересный проект, выдвинутый нашим президентом страны. В общегородских вопросах, я поддержал пункт по приобретению автобусов для городского автопарка, а на округе проголосовал за приобретение оргтехники для школы №51. Те инициативы жителей, которые не вошли в бюллетень голосования по «Народному бюджету», депутаты горсовета и, уверен, депутаты Народного Хурала возьмут в работу, и мы вместе будем их реализовывать, – уточнил Чимит Бальжинимаев.
На сегодня, 29 июня, практически все депутаты Улан-Удэнского горсовета проголосовали досрочно.
Напомним, предварительное голосование стартовало 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнского городского Совета депутатов.
Председатель горсовета Улан-Удэ проголосовал по поправкам к Конституции
Власть, Фото:
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