В Бурятии «управляшку» обвиняют в самоуправстве и мошенничестве

Создана следственно-оперативная группа для расследования уголовного дела ООО УК «Коммунальный сервис-М» в Северобайкальске



Как следует из письма министра МВД Бурятии Олега Кудинова на имя главы Бурятии Алексея Цыденова, с 3 апреля в Северобайкальске работает совместная следственно-оперативная группа следователей следственной части МВД, оперуполномоченных управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и сотрудников МО России «Северобайкальский».



Следственно-оперативная группа создана приказом МВД по Бурятии 25 марта после обращения главы Бурятии для расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении ООО УК «Коммунальный сервис-М».



О незаконных действиях руководства управляющей компании в правоохранительные органы сообщила депутат городского совета города Северобайкальска Туяна Любимцева.



С 1 августа 2017 года по июнь 2018 года ООО УК «Коммунальный сервис-М» собирало плату за оказание коммунальных услуг жителей 18 домов Северобайкальска (ул. Мира, 1а, 3, ул. Труда, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, пр. 60 лет СССР, 41, 44, ул. Ленинградская, 17, ул. Автомобилистов, 3, 5, 7, 9 и ул. им. ВР.Богача, 2).



При этом распоряжением администрации Северобайкальска с 1 августа 2017 года ответственным за оказание коммунальных услуг и проведение работ по содержанию и ремонту данных многоквартирных домов было назначено муниципальное предприятие МО «город Северобайкальск» Управляющая компания «ТЭС».



По данным фактам в апреле прошлого года возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ (Самоуправство). Производство по нему 24 марта поручено следственной части СУ МВД по Республике Бурятия в связи с тем, что в действиях руководства ООО УК «Коммунальный сервис М» усматриваются признаки более тяжкого преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере».



Кроме того, 30 марта в Северобайкальске представители МВД по Бурятии, МО МВД России «Северобайкальский», глава Северобайкальска Олег Котов, председатель городского совета депутатов Андрей Невьянцев, председатель постоянной комиссии горсовета по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, экологии и природопользованию Туяна Любимцева провели личный приём граждан по вопросам деятельности управляющих компаний ООО «Коммунальный сервис М» и МП МО «город Северобайкальск» УК «ТЭС».



Представители МВД разъяснили заявителям, что уголовное дело передано для расследования в следственную часть и для его расследования создана следственно-оперативная группа. Также до граждан доведен порядок и контакты для обращения к следователям следственно-оперативной группы.



Кроме того, северобайкальцам разъяснили порядок защиты своих прав, предложив обращаться в суд или к прокурору при повторном взыскании денег управляющей компанией, если ранее платежи были добросовестно ими оплачены.

