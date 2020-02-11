БГУ отказался отдавать Бурятии стадион «Спартак»

- Сейчас центр – это уличные туалеты, водоколонки, печное отопление. Мы просим поддержать этот проект не от того, что хотим территорию БГУ. А от того, что это необходимость, которая повлияет на развитие всего города – не только на архитектурный облик, но и на экономику, - подчеркнул Олег Екимовский.



