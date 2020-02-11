БГУ отказался отдавать Бурятии стадион «Спартак»

10 февраля учёный совет Бурятского госуниверситета на расширенном заседании отказался отдавать в республиканскую собственность стадион «Спартак».
Стадион БГУ планировалось снести, а на его месте возвести Национальный музей. Ранее озвучивалась идея, что новый стадион вузу построят на небольшом острове посреди Селенги. Однако от этого плана власти, судя всему отказались. На учёном совете был представлен новый план.
- Взамен футбольного поля с бетонными беговыми дорожками предлагаем принять в федеральную собственность чашу Центрального стадиона 110 на 70 метров с футбольным полем, беговыми дорожками с танталовым покрытием, ямой для прыжков в длину и сектором толкания ярда, - пояснил министр спорта Вячеслав Дамдинцурунов.
Баскетбольные и волейбольные площадки, а также теннисный корт БГУ предложили построить на территории двух хоккейных коробок. После ремонта их можно превратить в универсальные площадки. Новый лукодром обещали построить на месте автостоянки Центрального стадиона. Под раздевалки планируют отдать часть подтрибунных помещений и частично первый этаж Центрального стадиона. При этом трибунами стадиона, заверил Дамдинцурунов, представители вуза смогут пользоваться без проблем, тогда как их содержание оставляет за собой республика.
Первый заммэра Улан-Удэ Олег Екимовский пояснил, что строительство Национального музея и здания театра «Байкал» на набережной необходимо для развития всей неприглядной сейчас центральной части Советского района. Здесь нет сетей тепло-водоснабжения, на одно только электроснабжение нужно 600 миллионов (4,7 км новых сетей). Будут сети – придут инвесторы, предложения уже есть. На возведение Нацмузея же поступят федеральные средства, и появится возможность, наконец, создать инфраструктуру.
- Сейчас центр – это уличные туалеты, водоколонки, печное отопление. Мы просим поддержать этот проект не от того, что хотим территорию БГУ. А от того, что это необходимость, которая повлияет на развитие всего города – не только на архитектурный облик, но и на экономику, - подчеркнул Олег Екимовский.
В свою очередь, преподаватели БГУ как один оказались против. Звучали слова о том, что стадион «Спартак» - «это наш дом», о преемственности поколений и сохранении памяти бывших сотрудников вуза.
- Центральный стадион – не наш дом, как мы будем там распоряжаться, непонятно. Пока всё, что нам обещают, не находит документального подтверждения, ни в одной программе этого нет, - высказался один из преподавателей.
Преподаватель с физико-технического факультета назвала предложенные варианты «неравноценным обменом». «У нас будет как комнатка в коммунальной квартире», - сравнила она. «Мы уважаем музей и театр, а, что, БГУ – это не люди? Надо лишать последнего, что ли?» - высказалась она.
Прозвучали и цифры. Содержание Центрального стадиона обходится в 57 млн ежегодно, только налогов платится 15 млн. В то время как нынешний спорткомплекс стоит БГУ 8 млн. Напомнили представители вуза о вложениях за последние годы: только недавно на капремонт потратили почти два млн.
Ректор БГУ Николай Мошкин также не поддержал снос «Спартака». Он предложил рассмотреть строительство Нацмузея в другом месте, к примеру, выкупить площади в районе рынка «Народный».
- Мы залог развития университета видим в развитии имущественного комплекса. Лишаясь земли в центре города, мы лишаем себя будущего развития, - высказался Николай Мошкин.
Итогом учёного совета стало постановление об отклонении предложения правительства Бурятии о передаче объектов. Копия протокола направлена в министерство науки и высшего образования России – учредителя БГУ.
Теперь, очевидно, властям Бурятии предстоят новые переговоры с руководством вуза или поиск новых решений.