В Бурятии введут мониторинг цен на товары первой необходимости
Глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение заместителю председателя правительства по экономическому развитию Алексею Мишенину вести мониторинг цен на социально значимые товары.
Ранее вице-премьер - полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральной антимонопольной служб и главам дальневосточных регионов вести мониторинг цен на продукты на Дальнем Востоке. Также поручено принять меры, чтобы не допустить их необоснованного повышения.
В январе СМИ появилась информация о необоснованном повышении цен недобросовестными предпринимателями и некоторыми торговыми сетями на продукты питания, в том числе овощи и фрукты. Причина роста цен – временное закрытие государственной границы России с Китаем из-за коронавируса.
Согласно отчёту Бурятстата, с декабря 2018 по декабрь 2019 года потребительские цены выросли в среднем на 4,1%. При этом товары подорожали на 3,8%, а услуги — на 5,4%.
Из продуктов сильнее всего за год в цене выросла крупа — на 23,6%. Также значительно подорожали макароны, рыба и сливочное масло. Среди непродовольственных товаров на 13,2% выросли в цене табачные изделия. Также сильно подорожали ткани, бытовая химия и автомобильный бензин.
За год, по данным Бурятстата, цены упали на яйца, сахар, электро- и радиотовары. На 0,3% подешевела обувь, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Глава Бурятии поручил контролировать рост цен на продукты
Власть, Фото:
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