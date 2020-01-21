В Бурятии внеплановую проверку не согласовали с прокуратурой

Власть, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Прокурор района главе Прибайкальский района внёс представление



В Прибайкальском районе Бурятии в прокуратуру обратился индивидуальный предприниматель и заявил о нарушении его прав со стороны контролирующего органа.



Установлено, что органом муниципального земельного контроля проведена внеплановая выездная проверка в отношении предпринимателя, осуществляющего рекреационную деятельность в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Поводом для проверки послужили материалы районной администрации о возможных нарушениях земельного законодательства в деятельности хозяйствующего субъекта.



Однако проверку провели, не согласовав её с прокуратурой. Это является нарушением.



Подобные нарушения выявлены в отношении ещё трёх субъектов предпринимательской деятельности.



Прокурор района главе Прибайкальский района внёс представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

