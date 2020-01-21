Прокурор района главе Прибайкальский района внёс представление
В Прибайкальском районе Бурятии в прокуратуру обратился индивидуальный предприниматель и заявил о нарушении его прав со стороны контролирующего органа.
Установлено, что органом муниципального земельного контроля проведена внеплановая выездная проверка в отношении предпринимателя, осуществляющего рекреационную деятельность в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Поводом для проверки послужили материалы районной администрации о возможных нарушениях земельного законодательства в деятельности хозяйствующего субъекта.
Однако проверку провели, не согласовав её с прокуратурой. Это является нарушением.
Подобные нарушения выявлены в отношении ещё трёх субъектов предпринимательской деятельности.
Прокурор района главе Прибайкальский района внёс представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии внеплановую проверку не согласовали с прокуратурой
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