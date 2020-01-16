Жителю Бурятии затянули с ответом на обращение

Власть, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Мужчина пожаловался в прокуратуру



Житель города Северобайкальск обратился в прокуратуру с жалобой о нарушении его прав при рассмотрении обращения.



В августе 2019 года заявитель письменно обратился в администрацию Северобайкальска по вопросу установления прав на имущество.



- Вопреки федеральному закону «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» должностными лицами администрации не обеспечены регистрация, всестороннее и своевременное разрешение жалобы. Срок рассмотрения заявления не продлевался, ответ гражданину не направлен, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Главе администрации внесено представление, которое удовлетворено, обращение рассмотрено, ответ заявителю дан.



В отношении должностного лица администрации муниципального образования прокурором возбуждено дело об административном правонарушении. Ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.

