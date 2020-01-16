Мужчина пожаловался в прокуратуру
Житель города Северобайкальск обратился в прокуратуру с жалобой о нарушении его прав при рассмотрении обращения.
В августе 2019 года заявитель письменно обратился в администрацию Северобайкальска по вопросу установления прав на имущество.
- Вопреки федеральному закону «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» должностными лицами администрации не обеспечены регистрация, всестороннее и своевременное разрешение жалобы. Срок рассмотрения заявления не продлевался, ответ гражданину не направлен, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Главе администрации внесено представление, которое удовлетворено, обращение рассмотрено, ответ заявителю дан.
В отношении должностного лица администрации муниципального образования прокурором возбуждено дело об административном правонарушении. Ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.
Жителю Бурятии затянули с ответом на обращение
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 16.01.2020
Детально вопрос обсудят на совещании под председательством вице-премьера Алексея Гордеева
Власть, 16.01.2020
Мужчина пожаловался в прокуратуру
Также в окружном центре создадут Усть-Ордынскую Национальную гимназию
Сегодня мэр Шелехова Сергей Липин спас мужчину, пытавшегося совершить суицид на улице
Алексей Цыденов примет участие в оглашении Владимиром Путиным послания Федеральному собранию
Минприроды даже предложило авторам «антифосфатного» законопроекта ужесточить его
Глава Счётной палаты признал, что лес-кругляк из Бурятии вывозят «целыми составами»
С ректорами общался врио губернатора Игорь Кобзев
Алексей Цыденов готов дать награду каждому свидетелю, предоставившему запись с видеорегистратора
Проданные деревья не достигли возраста рубок
В состав реагента «Бионорд-Универсал» входят запрещённые химические вещества
Следствие даст правовую оценку действиям сотрудников мэрии Иркутска
Кандидатура на этот пост была всего одна
Во Владивостоке стартовал полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России»
Полиция считает, что слова лидера коммунистов порочат деловую репутацию МВД