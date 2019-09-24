Осуждённый глава села не смог обжаловать приговор суда
Глава сельского поселения «Нижнеторейское» Джидинского района Бурятии признан судом виновным в превышении должностных полномочий.
Установлено, что глава поселения, зная, что капитальный ремонт Нижнеторейского сельского дома культуры не завершён, подписал документы о приёмке невыполненных работ и их стоимости. На их основании подрядчику необоснованно перечислено более 70 тысяч рублей.
В июне приговором Джидинского районного суда он признан виновным. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать руководящие должности на госслужбе сроком на 2 года.
Суд также удовлетворил иск прокурора в интересах муниципального образования о взыскании материального ущерба.
Не согласившись с решением суда, защитник и осуждённый обжаловали приговор.
Суд апелляционной инстанции 19 сентября апелляционные жалобы оставил без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии глава села заплатил подрядчику за недостроенный дом культуры
Власть, Фото:
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