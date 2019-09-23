В России грядёт массовое увольнение чиновников

У оставшихся чиновников зарплаты вырастут
С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведёт к масштабному сокращению армии госслужащих и повышению зарплат оставшихся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замминистра финансов Татьяну Нестеренко.
По её словам, если этого не сделать, то зарплаты чиновников в дальнейшем будут индексировать только на уровень инфляции.
- Экономия — не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь, — цитирует РИА Новости Нестеренко.
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Власть, Фото:
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