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В России грядёт массовое увольнение чиновников

В России грядёт массовое увольнение чиновников
Власть,  Фото:pixabay.com
У оставшихся чиновников зарплаты вырастут

С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведёт к масштабному сокращению армии госслужащих и повышению зарплат оставшихся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замминистра финансов Татьяну Нестеренко.

По её словам, если этого не сделать, то зарплаты чиновников в дальнейшем будут индексировать только на уровень инфляции.

- Экономия — не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь, — цитирует РИА Новости Нестеренко.

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