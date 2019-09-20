Утверждён общественный совет при Бурятском УФАС

Совет состоит из десяти представителей различных общественных организаций, в числе которых – Деловая Россия, народный фронт «За Россию», торгово-промышленная палата, союз промышленников и предпринимателей Бурятии Центр поддержки местного самоуправления и другие.









Члены совета могут проводить выборочный анализ качества ответов на обращения граждан, участвовать в комиссиях УФАС по кадровым, антикоррупционным вопросам, вопросам закупок. Одной из основных задач советов является рассмотрение вопросов, связанных с развитием конкуренции в регионе.Первое заседание общественного совета при Бурятском УФАС пройдёт в следующем месяце. Членам совета предстоит избрать председателя и его заместителя, а также определиться с планом работы до конца года.