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Утверждён общественный совет при Бурятском УФАС

Утверждён общественный совет при Бурятском УФАС
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятском УФАС России завершился конкурс по формированию общественного совета

Совет состоит из десяти представителей различных общественных организаций, в числе которых – Деловая Россия, народный фронт «За Россию», торгово-промышленная палата, союз промышленников и предпринимателей Бурятии Центр поддержки местного самоуправления и другие.



Члены совета могут проводить выборочный анализ качества ответов на обращения граждан, участвовать в комиссиях УФАС по кадровым, антикоррупционным вопросам, вопросам закупок. Одной из основных задач советов является рассмотрение вопросов, связанных с развитием конкуренции в регионе.

Первое заседание общественного совета при Бурятском УФАС пройдёт в следующем месяце. Членам совета предстоит избрать председателя и его заместителя, а также определиться с планом работы до конца года.

УФАС
 
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