Утверждён общественный совет при Бурятском УФАС

В Бурятском УФАС России завершился конкурс по формированию общественного совета
Совет состоит из десяти представителей различных общественных организаций, в числе которых – Деловая Россия, народный фронт «За Россию», торгово-промышленная палата, союз промышленников и предпринимателей Бурятии Центр поддержки местного самоуправления и другие.
Члены совета могут проводить выборочный анализ качества ответов на обращения граждан, участвовать в комиссиях УФАС по кадровым, антикоррупционным вопросам, вопросам закупок. Одной из основных задач советов является рассмотрение вопросов, связанных с развитием конкуренции в регионе.
Первое заседание общественного совета при Бурятском УФАС пройдёт в следующем месяце. Членам совета предстоит избрать председателя и его заместителя, а также определиться с планом работы до конца года.
В Бурятском УФАС России завершился конкурс по формированию общественного совета
Торжественная церемония вступления Сергея Серебренникова в должность мэра Братска состоялась 19 сентября
Люди пожаловались бурятскому омбудсмену
Депутат Мунко Буянтуев был осуждён за контрабанду леса
Забайкальский край просит особые условия программы «Дальневосточный гектар»
На вопрос о задержании шамана Александра Габышева ответил пресс-секретарь Путина
Приём состоится в следующую среду
Баир Жамсуев занимает свой пост с 2013 года
Ранее с таким законопроектом выступил Сергей Левченко, однако депутаты не поддержали его
Общественник Алексей Карнаухов отказался от голодовки
На собрании обсудили организационные и технические вопросы
Пресс-секретарь Алексея Цыденова задался вопросом: зачем нужны были задержания?
Павел Добродеев возглавил пресс-службу губернатора и правительства Иркутской области
Стал известен полный карьерный путь нового министра по инвестициям Бурятии Дарьи Архинчеевой
Всенародные выборы мэра Иркутска ушли в прошлое