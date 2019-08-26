В Бурятии незаконно сдавали земли вблизи целебного источника

Государству вернули 36 гектаров незаконно сдаваемых в аренду земель



В Северо-Байкальском районе Бурятии природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила факт незаконного распоряжения землями государственного лесного фонда в местности известного источника Гоуджекит (Солнечный).



Гоуджекит – горячий термальный источник, расположенный на севере Байкала, прославленный своими целебными свойствами, температура воды в нем во все времена года около 50 °C.



На этой уникальной природной территории администрация района формировала земельные участки с муниципальной формой собственности, которые предоставлялись гражданам и юридическим лицам в аренду.



В целях устранения нарушений в суд направлено 7 исков об оспаривании прав муниципалитета на федеральное имущество, которые рассмотрены и удовлетворены. Судебные акты вступили в законную силу. Государству возвращено 35,9 га земель лесного фонда.



- Кроме того, главе Северо-Байкальского района внесено представление, требования прокурора признаны обоснованными. Незаконные договоры аренды расторгнуты, образование участков на землях государственного лесного фонда признано неправомерным, произведено их снятие с кадастрового учета, федеральные земли возвращены государству, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

