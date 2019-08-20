Алексей Цыденов: «Когда совсем тяжело, еду на Байкал»

Глава Бурятии в интервью местным телеканалам рассказал о частых командировках, о своих ощущениях на посту и о Байкале
Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью республиканским телеканалам 18 августа рассказал о необходимости частых командировок и своих ощущениях при возвращении в Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
- Когда самолёт садится в аэропорту Улан-Удэ - у меня ощущение, что я дома. Это чувство не объяснишь, не передашь: просто раз и дома… У меня семья здесь, у меня дети учатся здесь, у меня дом здесь. Я сюда еду домой, - отметил Алексей Цыденов.
Он отметил, что много времени приходится проводить в рабочих поездках в Москве и других регионах для отстаивания интересов республики.
- Потому что большая часть вопросов решается в Москве. Это встречи как в федеральных министерствах, с правительством РФ, так и с инвесторами. У нас все крупные инвесторы - в основном в Москве. Даже наш завод (УУАЗ – ред.) «Вертолёты России» - холдинг сам в Москве и министерство промышленности в Москве. В принципе, у нас так выстроена вся структура и госуправления, и бизнеса в России, что больше вопросов решается в Москве. Поэтому волей-неволей приходится туда летать. Я уже привык спать в самолётах. То есть, это нормальное состояние, - сказал глава региона в своём интервью.
Также Алексей Цыденов отметил, что чувствует поддержку жителей Бурятии.
- И, на самом деле, это самый сильный мотиватор, и самый сильный заряд энергии. Потому что, если повар что-то варит, а ему все время говорят, что невкусно - в итоге руки опускаются, и ничего он не сварит. А когда ему говорят: «Давай, давай» - настрой другой. Конечно, есть замечания и критика - это нормально. Я действительно чувствую поддержку людей, и это помогает двигаться дальше. Это мотивирует, стимулирует, не даёт расслабляться. У меня всегда стакан не то что наполовину полон, он ещё сверху долит чистым воздухом.
Алексей Цыденов рассказал о том, какое значение для него имеет Байкал.
- Я сегодня с утра на Байкале был, искупался. Когда совсем тяжело, поедешь, окунёшься. Буквально хватает 5 минут на берегу - и получил заряд энергии, работаешь дальше.
Полную версию интервью главы Бурятии можно посмотреть в эфире республиканских телеканалов 24 августа.
Алексей Цыденов: «Когда совсем тяжело, еду на Байкал»
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