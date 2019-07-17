Помощник главы минздрава России проверит медучреждения Бурятии
В Бурятии ожидается визит помощника министра здравоохранения России Ирины Андреевой. Она ознакомится с работой Заиграевской, Кижингинской, Хоринской, Гусиноозерской, Иволгинской центральных районных больниц. Также она посетит госпиталь ветеранов войн, Республиканскую больницу имени Семашко и онкодиспансер.
Цель визита чиновницы – контроль проведения независимой оценки качества условий оказания медицинских услуг в поликлиниках и больницах Бурятии.
- Помощника министра Вероники Скворцовой также интересует ход реализации федерального проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». В городской поликлинике № 2 ей расскажут о первых итогах внедрения приоритетного проекта, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.
Ирина Андреева окончила Второй Московский государственный медицинский институт имени Пирогова по специальности «Лечебное дело». После окончания института работала в министерстве здравоохранения России, совмещая работу с научной и педагогической деятельностью. Работала главным научным сотрудником отделения проблем здоровья населения и региональных программ здравоохранения Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского. Доктор медицинских наук по специальности «Общественное здоровье и здравоохранение».
Как сообщал «Байкал-Dailу», министр здравоохранения России Вероника Скворцова была в Бурятии с рабочим визитом летом 2016 года. Она посетила республиканскую клиническую больницу, онкодиспансер, детскую клиническую больницу и перинатальный центр, дав несколько важных обещаний по строительству объектов. В ходе осмотра больниц Скворцова назвала бурятских врачей «самородками» и «большими молодцами». После министр провела совещание в правительстве Бурятии, заявив, что республика – «не окраина, а передовой регион».
В Бурятию прилетит помощник министра здравоохранения России
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