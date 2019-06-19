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Будущий ректор БГСХА выходит из партии КПРФ

Будущий ректор БГСХА выходит из партии КПРФ
Власть, 
Галсан Дареев заявил, что образование должно быть вне политики

Будущий ректор БГСХА Галсан Дареев сегодня заявил о выходе из рядов партии КПРФ. Комментируя своё решение, Дареев подчеркнул, что образование должно быть вне политики.

- Во-первых, решение мотивировано тем, что в скором времени я вступаю в должность ректора БГСХА. Эта должность требует большой ответственности, поэтому времени и сил заниматься партийной работой у меня практически не остаётся. Даже сегодня я чувствую, что недорабатываю и по основной работе, и по партийной работе, и законотворческой деятельности в Народном Хурале. Поэтому я хотел бы сосредоточить своё внимание на основной работе. Во-вторых, сейчас я обращаюсь к профессорам, преподавателям и студентам БГСХА. Наука и образование должны находиться вне политики. Принимая своё решение, я хочу вывести наш коллектив из того клубка политических интриг, волны слухов и череды скандалов, которые захлестнули нашу академию в последнее время, - заявил он.

Галсан Дареев подчеркнул, что не имеет ни с кем конфликтов.

- Также здесь нет политической сделки. Я об этом говорил и повторюсь сейчас. Сейчас я буду занимать нейтральную политическую позицию и готов выслушать все предложения по развитию науки и образованию в нашем регионе, - добавил он.

Приказ о назначении Галсана Дареева ректором БГСХА пока не подписан. Однако его кандидатура уже согласована в министерстве сельского хозяйства России – учредителе Бурятской сельхозакадемии. О грядущем назначении Галсана Дареева стало известно в конце апреля 2019 года. Прежде он возглавлял кафедру «Экономика и организация агропромышленного комплекса» экономического факультета.

Кресло ректора БГСХА пустует шесть лет, с тех пор, как прежний руководитель Александр Попов в 2013 году стал депутатом и возглавил аграрный комитет Народного Хурала. Было несколько попыток выбора нового ректора, но все они провалились. В том числе не смог получить должность Иван Калашников, занимавший всё это время кресло ректора с приставкой «и.о.».

Галсан Дареев родился 16 июня 1975 года в Якутске. Высшее образование получил в Бурятском филиале Новосибирского госуниверситета в 1997 году. В БГСХА заведует кафедрой «Экономика и организация агропромышленного комплекса» экономического факультета. Имеет учёную степень, звание кандидата экономических наук, доцент.

Любопытно, что в 2018 году стал депутатом Народного Хурала, как раз пройдя по единому партийному списку КПРФ.

БГСХА КПРФ
 
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