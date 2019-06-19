Будущий ректор БГСХА выходит из партии КПРФ

Галсан Дареев заявил, что образование должно быть вне политики
Будущий ректор БГСХА Галсан Дареев сегодня заявил о выходе из рядов партии КПРФ. Комментируя своё решение, Дареев подчеркнул, что образование должно быть вне политики.
- Во-первых, решение мотивировано тем, что в скором времени я вступаю в должность ректора БГСХА. Эта должность требует большой ответственности, поэтому времени и сил заниматься партийной работой у меня практически не остаётся. Даже сегодня я чувствую, что недорабатываю и по основной работе, и по партийной работе, и законотворческой деятельности в Народном Хурале. Поэтому я хотел бы сосредоточить своё внимание на основной работе. Во-вторых, сейчас я обращаюсь к профессорам, преподавателям и студентам БГСХА. Наука и образование должны находиться вне политики. Принимая своё решение, я хочу вывести наш коллектив из того клубка политических интриг, волны слухов и череды скандалов, которые захлестнули нашу академию в последнее время, - заявил он.
Галсан Дареев подчеркнул, что не имеет ни с кем конфликтов.
- Также здесь нет политической сделки. Я об этом говорил и повторюсь сейчас. Сейчас я буду занимать нейтральную политическую позицию и готов выслушать все предложения по развитию науки и образованию в нашем регионе, - добавил он.
Приказ о назначении Галсана Дареева ректором БГСХА пока не подписан. Однако его кандидатура уже согласована в министерстве сельского хозяйства России – учредителе Бурятской сельхозакадемии. О грядущем назначении Галсана Дареева стало известно в конце апреля 2019 года. Прежде он возглавлял кафедру «Экономика и организация агропромышленного комплекса» экономического факультета.
Кресло ректора БГСХА пустует шесть лет, с тех пор, как прежний руководитель Александр Попов в 2013 году стал депутатом и возглавил аграрный комитет Народного Хурала. Было несколько попыток выбора нового ректора, но все они провалились. В том числе не смог получить должность Иван Калашников, занимавший всё это время кресло ректора с приставкой «и.о.».
Галсан Дареев родился 16 июня 1975 года в Якутске. Высшее образование получил в Бурятском филиале Новосибирского госуниверситета в 1997 году. В БГСХА заведует кафедрой «Экономика и организация агропромышленного комплекса» экономического факультета. Имеет учёную степень, звание кандидата экономических наук, доцент.
Любопытно, что в 2018 году стал депутатом Народного Хурала, как раз пройдя по единому партийному списку КПРФ.
Будущий ректор БГСХА выходит из партии КПРФ
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