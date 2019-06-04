На маткапитал могут разрешить купить авто не дороже миллиона с двигателем 125 лошадиных си
Депутаты Госдумы предложили новую концепцию использования материнского капитала на покупку автомобилей. Если машину оплачивают «мамиными деньгами», она сразу же должна оформляться в собственность ребенка, на которого маткапитал и был выдан, сообщает «Российская газета».
Существует уже несколько законопроектов о разрешении покупать на материнские деньги автомобили. Но пока все они отклонены. Среди аргументов против - люди будут покупать на маткапитал дорогие автомобили. А это предмет роскоши, никакого отношения к развитию и защите интересов ребенка не имеющий. Авторы новой законодательной инициативы отмечают, что учли критические замечания в адрес предыдущих законопроектов. И предлагают, в частности, такие новеллы: на маткапитал можно будет купить авто не дороже миллиона рублей с двигателем не более 125 лошадиных сил. В машине должно быть не менее трёх мест, помимо водительского, что, как отмечается в законопроекте, «исключает приобретение спортивных автомобилей с кузовом-купе, так называемых пляжных джипов и других авто, специально предназначенных для отдыха и развлечений, а не для перевозки пассажиров». А если в течение трёх лет человек продал машину, то средства маткапитала надо вернуть.
Авторы законопроекта в качестве подкрепления своих аргументов приводят опыт регионов, где местными законами уже установлено использование материнских денег на покупку авто. В Бурятии машину на маткапитал можно купить, если и свои деньги вложить. В Ненецком АО, если это подержанное авто, то не старше года. Законодатели считают приобретение автомобиля допустимой мерой господдержки семей, отмечает «Российская газета».
Депутаты Госдумы предложили тратить маткапитал на автомобили
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