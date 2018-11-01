Мэр Улан-Удэ отчитал депутата Александра Барданова

Александру Барданову досталось за «прогулы»
Сегодня на 45-й сессии Улан-Удэнского городского совета депутатов обсуждался вопрос о повышении тарифов на водоснабжение и канализацию. «Водоканал» просит повышения с середины 2019 года тарифа на водоснабжения с 18,8 рублей до 21,6 рублей. Горсовет подготовил обращение к главе Бурятии Алексею Цыденову, где, в частности, говорится о тяжёлом финансовом состоянии «Водоканала».
Депутат Александр Барданов не понял, в связи с чем вызвана необходимость публичного обсуждения этого вопроса.
- Зачем вполне объективную техническую процедуру переводить в публичную плоскость? Я считаю, что это обычная нормальная работа, - заявил депутат.
- Вопрос, задавайте ваш вопрос, - поторопил его мэр Улан-Удэ Александр Голков
- Александр Михайлович, попрошу вас не перебивать. Я и задаю. Вы отработайте все возможные механизмы по техническому оформлению данных документов без необходимости публичного обращения, - продолжил Барданов.
Как оказалось, вопрос до сессии обсуждался дважды: на дне депутата и на совместном заседании комитетов горсовета. Однако депутата Барданова не было ни там, ни там. Директор МУП «Водоканал» Жаргал Цыбиков объяснил: обращение у главе Бурятии было сформировано в связи с тем, что тарифы планируется поднять более чем на разрешённые 4-5%.
- Вот когда не посещают заседания депутатов то, конечно (не знают сути вопроса – ред.). Как говорят, «тёмную кошку всегда трудно поймать в чёрной комнате», - заключил Голков и предложил депутатам приступить к голосованию, прокомментировав, что если кому-то что-то непонятно, то он лично после сессии разъяснит.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой сессии горсовета депутаты сняли Барданова с поста председателя комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности. В конце августа состоялось беспрецедентное до этого вручение повестки МВД прямо на сессии горсовета. Документ попросил прилюдно вручить в руки Барданову лично Александр Голков.
Мэр Улан-Удэ отчитал депутата Александра Барданова
Власть, Фото:
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