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Мэр Улан-Удэ отчитал депутата Александра Барданова

Мэр Улан-Удэ отчитал депутата Александра Барданова
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Александру Барданову досталось за «прогулы»

Сегодня на 45-й сессии Улан-Удэнского городского совета депутатов обсуждался вопрос о повышении тарифов на водоснабжение и канализацию. «Водоканал» просит повышения с середины 2019 года тарифа на водоснабжения с 18,8 рублей до 21,6 рублей. Горсовет подготовил обращение к главе Бурятии Алексею Цыденову, где, в частности, говорится о тяжёлом финансовом состоянии «Водоканала».

Депутат Александр Барданов не понял, в связи с чем вызвана необходимость публичного обсуждения этого вопроса.

- Зачем вполне объективную техническую процедуру переводить в публичную плоскость? Я считаю, что это обычная нормальная работа, - заявил депутат.

- Вопрос, задавайте ваш вопрос, - поторопил его мэр Улан-Удэ Александр Голков

- Александр Михайлович, попрошу вас не перебивать. Я и задаю. Вы отработайте все возможные механизмы по техническому оформлению данных документов без необходимости публичного обращения, - продолжил Барданов.

Как оказалось, вопрос до сессии обсуждался дважды: на дне депутата и на совместном заседании комитетов горсовета. Однако депутата Барданова не было ни там, ни там. Директор МУП «Водоканал» Жаргал Цыбиков объяснил: обращение у главе Бурятии было сформировано в связи с тем, что тарифы планируется поднять более чем на разрешённые 4-5%.

- Вот когда не посещают заседания депутатов то, конечно (не знают сути вопроса – ред.). Как говорят, «тёмную кошку всегда трудно поймать в чёрной комнате», - заключил Голков и предложил депутатам приступить к голосованию, прокомментировав, что если кому-то что-то непонятно, то он лично после сессии разъяснит.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой сессии горсовета депутаты сняли Барданова с поста председателя комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности. В конце августа состоялось беспрецедентное до этого вручение повестки МВД прямо на сессии горсовета. Документ попросил прилюдно вручить в руки Барданову лично Александр Голков.


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