В Улан-Удэ могут поднять тариф на воду

Повышение платы за холодную воду и канализацию – вынужденная мера. Если сидеть сложа руки, коммунальные аварии будут нарастать как снежный ком



В МУП «Водоканал» пояснили, что для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения предприятию не хватает средств. Ситуация усугубляется, необходимо принимать меры. Поэтому в «Водоканале» выступили с инициативой повысить с 1 июля 2019 года тарифы на свои услуги сверх установленного предела. По действующим российским нормам это можно сделать только через обращение местного представительного органа к руководителю региона.



Сети водоснабжения и канализации, насосы, резервуары, очистные сооружения и другая материально-техническая база «Водоканала» города Улан-Удэ в основном была создана в советский период, большая часть – в 60-70-е годы прошлого столетия. С начала 90-х годов капитальные вложения в ремонт и реконструкцию всего хозяйства, мягко говоря, были совершенно недостаточными. С течением времени «запас прочности» иссякал, на сегодня износ сетей и оборудования превышает 70 процентов, специализированная автотехника не обновлялась более 30 лет.



- Сложный рельеф местности, большой перепад высот в Улан-Удэ – это основные факторы, влияющие на энергоёмкость предприятия. Для оказания услуг холодного водоснабжения и отведения стоков применяется насосное оборудование, потребляющее значительные объемы электроэнергии. К примеру, для перекачивания сточных вод у нас в эксплуатации находятся 44 насосные станции, - пояснил главный инженер МУП «Водоканал» Улан-Удэ Владимир Очиров.



Отдельная головная боль предприятия – ветхие сети, которые имеют высокий процент износа, что в свою очередь грозит возникновением многочисленных аварийных ситуаций. По-хорошему, в замене нуждается более 70 процентов трубопроводов.



- На сегодня в рамках мероприятий, выполняемых при подготовке к осенне-зимнему периоду, мы производим замену не более четырёх километров сетей, которые отработали свой ресурс и уже точно не выдержат прохождения зимы. Для улучшения показателей надежности и качества предоставляемых услуг необходимо выполнять капитальный ремонт, по крайней мере, 20 километров сетей в год на протяжении 5-7 лет, что обойдётся в 200 миллионов рублей, - сказал Владимир Очиров.



Необходимое уточнение: общая протяженность сетей водоснабжения и канализации, состоящих в эксплуатации МУП «Водоканал» Улан-Удэ – 1052 км. Следовательно, если менять по 4 км в год, то на полное обновление сетей уйдет 263 года. Есть о чём задуматься…



Большинство водопроводных и канализационных насосных станций построены и введены в эксплуатацию в 70-80 годы ХХ века.



- Конечно, мы выполняем капитальный ремонт, но анализ технического состояния объектов наглядно демонстрирует необходимость модернизации устаревшего оборудования и установки новых насосных агрегатов с высокой энергетической эффективностью и энергосбережением. Однако, стоимость одного такого агрегата может превышать миллион рублей, финансовых средств на их приобретение у предприятия недостаточно, - сообщил главный инженер МУП «Водоканал».



Сейчас затраты предприятия в основном связаны с оплатой электроэнергии и обслуживанием автопарка (более 100 машин). Жители Улан-Удэ наверняка не раз видели на улицах города старенькие ЗИЛы и ГАЗы с эмблемой «Водоканала». На обеспечение постоянного технического обслуживания и ремонт тратится много сил и средств, не говоря о ГСМ, ведь расход топлива у них очень большой. Получается замкнутый круг – количество аварий растет по причине ветхих сетей и устаревшего оборудования. На устранение аварийных ситуаций выезжает дышащая на ладан автотехника. На замену ни того, ни другого, ни третьего – нет денег. Более того, с потребителей собирают средств меньше, чем приходится расходовать предприятию.



О сложившейся ситуации знают власти города и республики. Помогают по мере возможности.



- В рамках исполнения мероприятий Государственной программы «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия» в 2017 году выделено 57 миллионов рублей. На эти средства внедрены частотные преобразователи на насосное оборудование, что позволит уменьшить число гидравлических ударов в трубопроводах, сокращая при этом потери воды и увеличивая срок эксплуатации оборудования, обеспечить рациональное использование энергетических ресурсов, - отметил Владимир Очиров.



Год назад на улице Лебедева произошла крупнейшая коммунальная авария, оставившая без воды около ста тысяч жителей Улан-Удэ. ЧП произошло по причине обрушения свода канализационного коллектора в результате микробиологической коррозии. Трубопровод выполнен из железобетона и находится в эксплуатации 49 лет.



- Минстроем республики выделены средства на приобретение телеинспекционной машины. Применение видеодиагностики позволяет оценить общее состояние трубопроводов, обследовать коллекторы больших диаметров, что даёт нам возможность предотвратить аварийные ситуации. Недавно благодаря проведению телеинспекции удалось предупредить аварию в густонаселенном микрорайоне города – 47 квартале, - уточнил Владимир Очиров.



Также он рассказал о продолжении реконструкции очистных сооружений в Улан-Удэ, в результате которой будут обеспечены нормативные показатели, соответствующие современным требованиям. На эти цели были выделены средства в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал».



Возвращаясь к теме возможного повышения с середины 2019 года тарифов на услуги «Водоканала». Сегодня улан-удэнцы платят за 1 кубометр холодной воды 18 рублей 80 копеек. Если повышение состоится, будут платить 21 руб. 69 коп. За канализацию мы платим 24,01, будем – 27,85.



По расчетам, для средней семьи из трех человек, живущей в квартире с водосчетчиком, повышение составит примерно 75 рублей в месяц. То есть для одного жителя Улан-Удэ услуги «Водоканала» подорожают на 25 рублей в месяц. Но это – плата за спокойную жизнь без постоянной угрозы коммунального «апокалипсиса».



- В случае принятия этого решения, МУП «Водоканал» сможет дополнительно собирать примерно 80 млн. рублей в год. Это позволит нам значительно стабилизировать работу предприятия, гарантировать более качественное и бесперебойное предоставление жителям Улан-Удэ услуг водоснабжения и канализации, - сказал в заключение разговора главный инженер «Водоканала».

