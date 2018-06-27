26 июня в школе №26 отметили один из главных праздников - выпускной
В этом году аттестаты о среднем образовании получили 63 выпускника 26-й школы. Трое из них получили золотые медали.
От имени депутата Улан-Удэнского горсовета Вадима Бредний каждому выпускнику вручили именные поздравление и ценный подарок.
Директор школы Людмила Мункоева поздравила выпускников с первым серьёзным, уже пройденным этапом в их жизни. С приветственным словом обратились и классные руководители ребят. В этот момент многим присутствующим было трудно сдержать слезы.
Улан-удэнский депутат Вадим Бредний поздравил выпускников школы №26
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