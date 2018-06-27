Улан-удэнский депутат Вадим Бредний поздравил выпускников школы №26

26 июня в школе №26 отметили один из главных праздников - выпускной



В этом году аттестаты о среднем образовании получили 63 выпускника 26-й школы. Трое из них получили золотые медали.



От имени депутата Улан-Удэнского горсовета Вадима Бредний каждому выпускнику вручили именные поздравление и ценный подарок.



Директор школы Людмила Мункоева поздравила выпускников с первым серьёзным, уже пройденным этапом в их жизни. С приветственным словом обратились и классные руководители ребят. В этот момент многим присутствующим было трудно сдержать слезы.





