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15 Марта

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Алексей Цыденов ознакомился со свежими вакансиями в Бурятии

Власть, 
Сегодня, 15 марта, в Улан-Удэ прошла очередная республиканская ярмарка вакансий, в которой приняли участие более 60 работодателей

В их числе - Улан-Удэнский авиазавод, Приборостроительное производственное объединение, Байкальская лесная компания, агрохолдинг «Николаевский», компания «Бурятхлебпром», торговые группы «Титан», «Абсолют» и другие. Кроме того, работала видеосвязь с предприятиями Якутии и Санкт-Петербурга, которые рассказали жителям республики о своих вакансиях.

По данным республиканского агентства занятости населения, ярмарку посетили более трех тысяч граждан. На мероприятии побывал Глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Здесь представлен большой выбор вакансий по разным специальностям, с разным уровнем зарплаты и при желании можно найти работу. Сегодня востребованы многие специальности. Плюс этой ярмарки еще и в том, что здесь представлены наши техникумы и колледжи, которые предлагают переподготовку. Мы планируем провести переговоры с министерством образования и науки РФ по выделению бюджетных целевых мест в вузах для подготовки специалистов, - отметил Алексей Цыденов.

Свои проекты презентовали индивидуальные предприниматели, которые получили субсидии на развитие собственного дела. Одному из таких проектов – мини-отелю «FoREST», Алексей Цыденов посоветовал разработать более гибкую систему скидок для корпоративных клиентов с целью расширения клиентского потока.

Отметим, что отель располагает небольшим номерным фондом, однако его преимущество в том, что он находится в шаговой доступности от объектов городской транспортной инфраструктуры.

- Мы за то, чтобы люди имели стабильный доход. Люди должны жить достойно, их должна устраивать работа. Наша задача – создать рабочие места в республике, открывать новые производства, месторождения, активизировать туризм. В республике будут появляться новые рабочие места, - пообещал Алексей Цыденов.

По словам директора Центра занятости населения Улан-Удэ Елены Фоминой, на ярмарке многие работодатели предлагали различные варианты переподготовки и стажировки. Все желающие также приняли участие в мастер-классах по написанию резюме, воспользовались доступом к общероссийскому порталу «Работа России».

- Мы заметили положительную тенденцию: люди уже не стремятся уезжать из республики, а ищут вакансии на месте. Конечно, по-прежнему людей интересует высокая заработная плата и соцпакет, - отметила Елена Фомина.

Напомним, что это первая ярмарка из трех запланированных в этом году. В апреле пройдет ярмарка для молодежи, а в октябре – с участием образовательных учреждений республики, сообщает пресс-служба правительства РБ.

занятость населения правительство республики
 
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