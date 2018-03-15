Алексей Цыденов ознакомился со свежими вакансиями в Бурятии

Сегодня, 15 марта, в Улан-Удэ прошла очередная республиканская ярмарка вакансий, в которой приняли участие более 60 работодателей
В их числе - Улан-Удэнский авиазавод, Приборостроительное производственное объединение, Байкальская лесная компания, агрохолдинг «Николаевский», компания «Бурятхлебпром», торговые группы «Титан», «Абсолют» и другие. Кроме того, работала видеосвязь с предприятиями Якутии и Санкт-Петербурга, которые рассказали жителям республики о своих вакансиях.
По данным республиканского агентства занятости населения, ярмарку посетили более трех тысяч граждан. На мероприятии побывал Глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Здесь представлен большой выбор вакансий по разным специальностям, с разным уровнем зарплаты и при желании можно найти работу. Сегодня востребованы многие специальности. Плюс этой ярмарки еще и в том, что здесь представлены наши техникумы и колледжи, которые предлагают переподготовку. Мы планируем провести переговоры с министерством образования и науки РФ по выделению бюджетных целевых мест в вузах для подготовки специалистов, - отметил Алексей Цыденов.
Свои проекты презентовали индивидуальные предприниматели, которые получили субсидии на развитие собственного дела. Одному из таких проектов – мини-отелю «FoREST», Алексей Цыденов посоветовал разработать более гибкую систему скидок для корпоративных клиентов с целью расширения клиентского потока.
Отметим, что отель располагает небольшим номерным фондом, однако его преимущество в том, что он находится в шаговой доступности от объектов городской транспортной инфраструктуры.
- Мы за то, чтобы люди имели стабильный доход. Люди должны жить достойно, их должна устраивать работа. Наша задача – создать рабочие места в республике, открывать новые производства, месторождения, активизировать туризм. В республике будут появляться новые рабочие места, - пообещал Алексей Цыденов.
По словам директора Центра занятости населения Улан-Удэ Елены Фоминой, на ярмарке многие работодатели предлагали различные варианты переподготовки и стажировки. Все желающие также приняли участие в мастер-классах по написанию резюме, воспользовались доступом к общероссийскому порталу «Работа России».
- Мы заметили положительную тенденцию: люди уже не стремятся уезжать из республики, а ищут вакансии на месте. Конечно, по-прежнему людей интересует высокая заработная плата и соцпакет, - отметила Елена Фомина.
Напомним, что это первая ярмарка из трех запланированных в этом году. В апреле пройдет ярмарка для молодежи, а в октябре – с участием образовательных учреждений республики, сообщает пресс-служба правительства РБ.
Алексей Цыденов ознакомился со свежими вакансиями в Бурятии
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сегодня, 15 марта, в Улан-Удэ прошла очередная республиканская ярмарка вакансий, в которой приняли участие более 60 работодателей
Расположенная в Туве река Урбун, где в 2013 году президент России Владимир Путин поймал двадцатикилограммовую щуку, стала местом «паломничества» жителей России и соседних стран, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в фильме Андрея Кондрашова «Путин»
Сегодня полномочный представитель президента России в Сибири Сергей Меняйло провёл рабочее совещание по вопросу завершения строительства перинатальных центров в Улан-Удэ и Норильске
Алексей Цыденов на ходу придумал стих с элементами бурятского языка и выступил с речью не по сценарию организаторов
Глава республики ждёт объявления условий телеконкурса для губернаторов
Читательский билет был вручен главе республики 14 марта в рамках встречи с ветеранами
В адрес министра внутренних дел по Бурятии генерал-майора полиции Олега Кудинова поступила благодарность от сотрудницы Центра занятости населения Улан-Удэ Ольги Бычковой
Министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов опубликовал в Instagam забавную фотографию
Минюст исключил две политические партии в Бурятии из списка зарегистрированных
Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии трех новых судейских вакансий в ряде судов
Встреча пройдёт завтра – 15 марта
К административной ответственности привлечён глава поселения «Новокижингинск»
18 марта в Улан-Удэ состоится рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства
Министр здравоохранения Забайкальского края Сергей Давыдов провёл рабочие переговоры с руководством города Маньчжурия
В Заиграевском районе открылся фельдшерско-акушерский пункт и новый школьный спортзал