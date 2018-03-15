Алексей Цыденов ознакомился со свежими вакансиями в Бурятии

Сегодня, 15 марта, в Улан-Удэ прошла очередная республиканская ярмарка вакансий, в которой приняли участие более 60 работодателей



В их числе - Улан-Удэнский авиазавод, Приборостроительное производственное объединение, Байкальская лесная компания, агрохолдинг «Николаевский», компания «Бурятхлебпром», торговые группы «Титан», «Абсолют» и другие. Кроме того, работала видеосвязь с предприятиями Якутии и Санкт-Петербурга, которые рассказали жителям республики о своих вакансиях.



По данным республиканского агентства занятости населения, ярмарку посетили более трех тысяч граждан. На мероприятии побывал Глава Бурятии Алексей Цыденов.



- Здесь представлен большой выбор вакансий по разным специальностям, с разным уровнем зарплаты и при желании можно найти работу. Сегодня востребованы многие специальности. Плюс этой ярмарки еще и в том, что здесь представлены наши техникумы и колледжи, которые предлагают переподготовку. Мы планируем провести переговоры с министерством образования и науки РФ по выделению бюджетных целевых мест в вузах для подготовки специалистов, - отметил Алексей Цыденов.



Свои проекты презентовали индивидуальные предприниматели, которые получили субсидии на развитие собственного дела. Одному из таких проектов – мини-отелю «FoREST», Алексей Цыденов посоветовал разработать более гибкую систему скидок для корпоративных клиентов с целью расширения клиентского потока.



Отметим, что отель располагает небольшим номерным фондом, однако его преимущество в том, что он находится в шаговой доступности от объектов городской транспортной инфраструктуры.



- Мы за то, чтобы люди имели стабильный доход. Люди должны жить достойно, их должна устраивать работа. Наша задача – создать рабочие места в республике, открывать новые производства, месторождения, активизировать туризм. В республике будут появляться новые рабочие места, - пообещал Алексей Цыденов.



По словам директора Центра занятости населения Улан-Удэ Елены Фоминой, на ярмарке многие работодатели предлагали различные варианты переподготовки и стажировки. Все желающие также приняли участие в мастер-классах по написанию резюме, воспользовались доступом к общероссийскому порталу «Работа России».



- Мы заметили положительную тенденцию: люди уже не стремятся уезжать из республики, а ищут вакансии на месте. Конечно, по-прежнему людей интересует высокая заработная плата и соцпакет, - отметила Елена Фомина.



Напомним, что это первая ярмарка из трех запланированных в этом году. В апреле пройдет ярмарка для молодежи, а в октябре – с участием образовательных учреждений республики, сообщает пресс-служба правительства РБ.



