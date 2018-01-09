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Глава ЦИК: На выборах президента есть претенденты «с чудинкой»

Глава ЦИК: На выборах президента есть претенденты «с чудинкой»
Власть,  09.01.2018 10:26
Центральная избирательная комиссия завершила приём документов на выдвижение для участия в президентских выборах от кандидатов-самовыдвиженцев

У желающих была возможность подать документы до полуночи. Седьмого января ей воспользовались пять кандидатов, сообщает РИА Новости.

Всего в ЦИК поступило 46 уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах главы государства в порядке самовыдвижения, при этом документы на рассмотрение подали только 15 из них.

Среди тех, чьи документы ЦИК принял, был действующий президент Владимир Путин.

О том, сколько кандидатов пойдёт от партий, говорить ещё рано. У них есть время подать документы до 19 января.

По словам члена ЦИК Евгения Шевченко, рекордное число желающих баллотироваться в президенты объясняется, вероятно, обманчивой видимостью легкости участия в президентской кампании.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, в свою очередь, что среди уже подавших документы есть претенденты «с чудинкой».

- Я не хочу давать какие-то характеристики, но есть с чудинкой претенденты. Один заявил, что он непременно должен сегодня сдать документы ровно в 22 часа 22 минуты, — сказала она в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Теперь для кандидатов, чьи документы приняли, начинается этап сбора подписей — самовыдвиженцам президента предстоит заручиться поддержкой не менее 300 тысяч избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей.


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