Глава ЦИК: На выборах президента есть претенденты «с чудинкой»

Центральная избирательная комиссия завершила приём документов на выдвижение для участия в президентских выборах от кандидатов-самовыдвиженцев



У желающих была возможность подать документы до полуночи. Седьмого января ей воспользовались пять кандидатов, сообщает РИА Новости.



Всего в ЦИК поступило 46 уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах главы государства в порядке самовыдвижения, при этом документы на рассмотрение подали только 15 из них.



Среди тех, чьи документы ЦИК принял, был действующий президент Владимир Путин.



О том, сколько кандидатов пойдёт от партий, говорить ещё рано. У них есть время подать документы до 19 января.



По словам члена ЦИК Евгения Шевченко, рекордное число желающих баллотироваться в президенты объясняется, вероятно, обманчивой видимостью легкости участия в президентской кампании.



Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, в свою очередь, что среди уже подавших документы есть претенденты «с чудинкой».



- Я не хочу давать какие-то характеристики, но есть с чудинкой претенденты. Один заявил, что он непременно должен сегодня сдать документы ровно в 22 часа 22 минуты, — сказала она в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».



Теперь для кандидатов, чьи документы приняли, начинается этап сбора подписей — самовыдвиженцам президента предстоит заручиться поддержкой не менее 300 тысяч избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей.





