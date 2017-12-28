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Алексей Цыденов вышел в Instagram
Власть, 28.12.2017 17:49
Глава Бурятии уже подписался на 107 человек, в том числе певца Олега Газманова
Глава Бурятии на днях завёл аккаунт в популярной социальной сети Instagram. Алексей Цыденов опубликовал на своей странице в Instagram 2 снимка. Первая фотография сделана на концерте в Москве и размещена сегодня. Подписана она следующим образом:
- В этом детском хоре, который вчера (27.12.17) давал концерт в Кремле, десять наших детей из Бурятии! Кто найдет?!
Вторая фотография сделана и опубликована также 28 декабря на фоне старинного архитектурного сооружения - колокольни Ивана Великого. Это церковь-колокольня в составе архитектурного ансамбля Соборной площади Московского Кремля.
Отметим, что подписано на главу Бурятии уже больше 70 человек, в том числе депутат Госдумы Николай Будуев, заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии – председатель информационно-аналитического комитета Ирина Доржиева и региональные журналисты. Сам же Алексей Цыденов подписался на 107 человек – министров, чиновников и других известных людей республики и России. Интересно, что глава региона регулярно узнает и про обновления страницы знаменитого певца – Олега Газманова.
Напомним, что у Алексея Цыденова есть официальные страницы и в таких социальных сетях, как «Facebook», «ВКонтакте».
Как сообщал «Байкал-Daily», страницу «Вконтакте» глава республики завёл после появления там фейка.
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