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Алексей Цыденов вышел в Instagram Власть, Глава Бурятии уже подписался на 107 человек, в том числе певца Олега Газманова

«Нет команды Цыденова, есть команда Бурятии» Власть, В интервью «Байкал-Daily» глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о новых инвестиционных проектах, оценил стихийное бедствие со снегом в Улан-Удэ, важность выборов президента России и действия Народного Хурала

Алексей Цыденов встретит Новый год на Байкале Власть, Глава Бурятии рассказал «Байкал-Daily», что на семейный праздник к ним приедут друзья и родственники из Москвы и Забайкалья

Предложенный Баиром Цыреновым способ разрешения «тункинского конфликта» может означать политическую перезагрузку района Власть, Выборы главы Тункинского района, завершившиеся победой Ивана Альхеева осенью 2016 года, не привели к долгожданному спокойствию, обернувшись очередным витком противостояния тамошних политических «элит». И, более того, не создали ни для одной из сторон застаревшего конфликта преимущественного положения