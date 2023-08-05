05 августа

04 августа

Популярное

Скончался первый президент Якутии Михаил Николаев

Скончался первый президент Якутии Михаил Николаев
Общество, 

Его называли «отец народа»

Ушёл из жизни первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев. Об этом сообщила в своём телеграм-канале депутат Госдумы Сардана Авксентьева:

«Большая утрата для нашего народа. Он был для нас всех больше, чем президент. Отец народа, наш духовный лидер. Легенды не умирают. Якутский народ с благодарностью и почтением будет помнить Михаила Ефимовича».

Официальной информации о смерти на утро субботы ещё не было, передавали местные информационные агентства. Но разные источники подтверждали печальную новость.

«Сегодня ночью по якутскому времени в Москве на 86 -м году ушел из жизни Михаил Ефимович Николаев», сообщил SakhaLife.ru Иван Николаев, работавший его помощником, соратник первого президента.

О смерти Николаева сообщила в своем телеграм-канале общественник Ульяна Винокурова:

«Не хочется верить, что его больше с нами нет. Но мы осиротели. Это огромное горе для всех якутян. Он был созидателем Новой Якутии. До последнего оставался гарантом для всей республики и народа Саха. Многие его соратники и искренние сторонники его замыслов и идей рука об руки прошли много испытаний, делили горести и радости. Михаил Ефимович был не только предводителем и лидером народов республики для строительства современной Якутии в составе Великой России, но и доступным для всех и благожелательным для каждого. Он прожил напряженную, но интересную, красивую жизнь». 

Справка:

Михаил Ефимович Николаев родился 13 ноября 1937 года в Октемском наслеге Орджоникидзевского района Якутской АССР.

Окончил Омский государственный ветеринарный институт.

1961 г. – ветеринарный врач в Жиганском улусе. Затем перешел на комсомольскую работу: первый секретарь Жиганского райкома комсомола, заведующий отделом комсомольских органов Якутского обкома комсомола, первый секретарь Якутского городского комитета комсомола.

1969-1971 гг. – учеба в Высшей партийной школе при ЦК КПСС.

1975-1979 гг. – заместитель председателя Совета Министров ЯАССР.

1979-1985 гг. – министр сельского хозяйства республики.

1985-1989 гг. – секретарь Якутского обкома КПСС.

1989 г. – избран председателем Президиума Верховного Совета ЯАССР.

1990 г. – председатель Верховного Совета республики. Депутат Верховного Совета ЯАССР IX-XI созывов и народный депутат Якутии XII созыва.

20 декабря 1991 г. – избран президентом Якутии, получив 76,7 % голосов избирателей.

1996 г. – переизбран на второй срок, набрав 58,96% голосов избирателей.

Член Совета Федерации первого и второго созывов.

2002 г. – назначен представителем в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от правительства Республики Саха (Якутия). Избран заместителем председателя Совета Федерации.

2007 г. – вновь назначен представителем правительства Республики Саха (Якутия) в Совете Федерации. Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, член Комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации.

2010 г. – назначен Государственным советником Республики Саха (Якутия).

2011 г. – избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва от «Единой России». Член комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Также являлся руководителем ряда общественных организаций. Президент Международного общественного движения «Восточное измерение», президент Национального общественного комитета «Российская семья».

Якутия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Больного жителя Бурятии через суд обеспечили жильём
Больного жителя Бурятии через суд обеспечили жильём
Общество, 05.08.2023
Молодой человек страдает тяжёлой формой хронического заболевания
Забайкалье вновь примет музыкальный фестиваль Олега Лундстрема
Забайкалье вновь примет музыкальный фестиваль Олега Лундстрема
Общество, 05.08.2023
На концертах исполнят джаз, классическую музыку и патриотические произведения
В Иркутске развернётся фестиваль «Северный Аргиш»
В Иркутске развернётся фестиваль «Северный Аргиш»
Общество, 05.08.2023
На праздник соберутся носители культурных традиций эвенков и тофаларов
В прибрежном селе Бурятии из-за сквера спилили деревья
В прибрежном селе Бурятии из-за сквера спилили деревья
Общество, 05.08.2023
Местные власти заявили, что они угрожали людям и транспорту
В Бурятии опять дождливо
В Бурятии опять дождливо
Общество, 05.08.2023
Утром местами туманно

В Улан-Удэ прозвучит учение Белой Тары
В Улан-Удэ прозвучит учение Белой Тары
Общество, 04.08.2023
Также здесь построят мандалу
В Чите состоятся всероссийские соревнования по бадминтону
В Чите состоятся всероссийские соревнования по бадминтону
Общество, 04.08.2023
Турнир станет этапом первенства России
В Иркутской области проведут фестиваль вареников
В Иркутской области проведут фестиваль вареников
Общество, 04.08.2023
«Пан Вареник» состоится 5 августа в селе Батама
В Улан-Удэ пройдут Одигитриевский крестный ход
В Улан-Удэ пройдут Одигитриевский крестный ход
Общество, 04.08.2023
В столице Бурятии состоится престольный праздник Свято-Одигитриевского кафедрального собора
В Иркутске ремонт ледокола «Ангара» завершат до конца октября
В Иркутске ремонт ледокола «Ангара» завершат до конца октября
Общество, 04.08.2023
Будет произведена замена всех разрушенных конструкций
В Улан-Удэ проливные дожди «ударили» по очистным сооружениям
В Улан-Удэ проливные дожди «ударили» по очистным сооружениям
Общество, 04.08.2023
Нагрузка на них в последние дни была просто колоссальной
В Туве на фестивале сварят бараний суп в чане объёмом 300 литров
В Туве на фестивале сварят бараний суп в чане объёмом 300 литров
Общество, 04.08.2023
В Кызыле в четвёртый раз проходит гастрономический фестиваль «Тувинская баранина»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^