Скончался первый президент Якутии Михаил Николаев

Его называли «отец народа»

Ушёл из жизни первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев. Об этом сообщила в своём телеграм-канале депутат Госдумы Сардана Авксентьева:

«Большая утрата для нашего народа. Он был для нас всех больше, чем президент. Отец народа, наш духовный лидер. Легенды не умирают. Якутский народ с благодарностью и почтением будет помнить Михаила Ефимовича».

Официальной информации о смерти на утро субботы ещё не было, передавали местные информационные агентства. Но разные источники подтверждали печальную новость.

«Сегодня ночью по якутскому времени в Москве на 86 -м году ушел из жизни Михаил Ефимович Николаев», сообщил SakhaLife.ru Иван Николаев, работавший его помощником, соратник первого президента.

О смерти Николаева сообщила в своем телеграм-канале общественник Ульяна Винокурова:

«Не хочется верить, что его больше с нами нет. Но мы осиротели. Это огромное горе для всех якутян. Он был созидателем Новой Якутии. До последнего оставался гарантом для всей республики и народа Саха. Многие его соратники и искренние сторонники его замыслов и идей рука об руки прошли много испытаний, делили горести и радости. Михаил Ефимович был не только предводителем и лидером народов республики для строительства современной Якутии в составе Великой России, но и доступным для всех и благожелательным для каждого. Он прожил напряженную, но интересную, красивую жизнь».



Справка:

Михаил Ефимович Николаев родился 13 ноября 1937 года в Октемском наслеге Орджоникидзевского района Якутской АССР.

Окончил Омский государственный ветеринарный институт.

1961 г. – ветеринарный врач в Жиганском улусе. Затем перешел на комсомольскую работу: первый секретарь Жиганского райкома комсомола, заведующий отделом комсомольских органов Якутского обкома комсомола, первый секретарь Якутского городского комитета комсомола.

1969-1971 гг. – учеба в Высшей партийной школе при ЦК КПСС.

1975-1979 гг. – заместитель председателя Совета Министров ЯАССР.

1979-1985 гг. – министр сельского хозяйства республики.

1985-1989 гг. – секретарь Якутского обкома КПСС.

1989 г. – избран председателем Президиума Верховного Совета ЯАССР.

1990 г. – председатель Верховного Совета республики. Депутат Верховного Совета ЯАССР IX-XI созывов и народный депутат Якутии XII созыва.

20 декабря 1991 г. – избран президентом Якутии, получив 76,7 % голосов избирателей.

1996 г. – переизбран на второй срок, набрав 58,96% голосов избирателей.

Член Совета Федерации первого и второго созывов.

2002 г. – назначен представителем в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от правительства Республики Саха (Якутия). Избран заместителем председателя Совета Федерации.

2007 г. – вновь назначен представителем правительства Республики Саха (Якутия) в Совете Федерации. Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, член Комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации.

2010 г. – назначен Государственным советником Республики Саха (Якутия).

2011 г. – избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва от «Единой России». Член комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Также являлся руководителем ряда общественных организаций. Президент Международного общественного движения «Восточное измерение», президент Национального общественного комитета «Российская семья».