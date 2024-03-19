Юбиляру вручили благодарственное письмо
В столице Бурятии учителя поздравили с 90-летним юбилеем. Раиса Ивановна Смородникова в сфере образования проработала около 50 лет. В честь 90-го дня рождения ветерану педагогического труда вручили благодарственное письмо комитета по образованию.
Раиса Ивановна при встрече рассказала о своей педагогической работе. Интерес к учительской профессии зародился у Раисы во время урока литературы, когда она была вдохновлена мастерством своего преподавателя. Молодым педагогом она начала свою карьеру в Тункинской школе, а затем в 1965 году переехала в Улан-Удэ и работала учителем русского языка и литературы в школе №51. Благодаря своему опыту и добросовестному отношению к работе Раиса Ивановна была назначена заместителем директора по учебно-воспитательной деятельности и продолжала работать в этой школе более 35 лет.
За свой труд и стремление развить потенциал учеников Раиса Смородникова неоднократно получала поощрения. Наивысшей наградой в её педагогической карьере стали почётные грамоты министерства образования Советского Союза и нагрудный знак «Отличник народного просвещения СССР».
- Раиса Ивановна была умелым педагогом, отлично организовывала образовательный процесс в школе и мудро руководила педагогическим коллективом. Её открытость, коммуникабельность и доброжелательность помогали ей установить правильные отношения со всеми. Она была наставником для молодых специалистов и пользовалась заслуженным уважением коллег, учеников и родителей, - сообщили в пресс-службе комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ поздравили 90-летнего педагога
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Участие в соревнованиях принимали дети с ОВЗ
В начале месяца он также победил на чемпионате Азии по этому виду спорта
На следующей неделе стартует финальный этап нового республиканского конкурса
Юбиляру вручили благодарственное письмо
На месте древней столицы собираются возвести новый город
Соревнования проходили в Ярославле
Также ремонт запланирован в Иркутской области
У юбиляра шестеро детей, одиннадцать правнуков и пять правнуков
Задержка связана с работами на железной дороге на севере Бурятии
Они пойдут на обслуживание пожилых граждан и инвалидов на дому
Организаторы завершили регистрацию участников
Спортсменка получила право выступить на чемпионате Азии
Он появится в Иволгинском дацане к юбилею института Пандито Хамбо-лам
Сборная республики заняла второе командное место соревнований
Всероссийские соревнования проходят в столице республики