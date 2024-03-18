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В Бурятии лесников обучат управлению управлять беспилотниками

В Бурятии лесников обучат управлению управлять беспилотниками
Общество,  Фото:РАЛХ
В этом году будет закуплено 27 аппаратов

49 сотрудников республиканского агентства лесного хозяйства из 20 районов Бурятии проходят обучение в центре «Воин» по управлению беспилотными летательными аппаратами.

- Курсы направлены на повышение квалификации лесников для внедрения новых технологий в свою деятельность, управление квадрокоптерами. Дальнейшая расшифровка (сведение) снимков позволит работникам РАЛХ быстро и точно разведать местность. Например, беспилотники помогут определить площадь пожара, сделать грамотную расстановку личного состава для оперативной ликвидации возгораний, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

В 2024 году в рамках федеральной программы для агентства лесного хозяйства Бурятии будет закуплено 27 беспилотников.

По окончании обучения каждый участник пройдёт квалификационный экзамен, успешная сдача которого, будет подтверждена соответствующим сертификатом.
лесники

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