В Бурятии лесников обучат управлению управлять беспилотниками

В этом году будет закуплено 27 аппаратов



49 сотрудников республиканского агентства лесного хозяйства из 20 районов Бурятии проходят обучение в центре «Воин» по управлению беспилотными летательными аппаратами.



- Курсы направлены на повышение квалификации лесников для внедрения новых технологий в свою деятельность, управление квадрокоптерами. Дальнейшая расшифровка (сведение) снимков позволит работникам РАЛХ быстро и точно разведать местность. Например, беспилотники помогут определить площадь пожара, сделать грамотную расстановку личного состава для оперативной ликвидации возгораний, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



В 2024 году в рамках федеральной программы для агентства лесного хозяйства Бурятии будет закуплено 27 беспилотников.



По окончании обучения каждый участник пройдёт квалификационный экзамен, успешная сдача которого, будет подтверждена соответствующим сертификатом.

