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«У людей улыбки на лицах»: Глава Избиркома Бурятии рассказал о ходе выборов

«У людей улыбки на лицах»: Глава Избиркома Бурятии рассказал о ходе выборов
Общество, 
На участках наблюдается высокая активность

Выборы президента на участках в Бурятии в первой половине дня прошли при высокой активности. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Бурятии Александр Акчурин.

- Мы фиксируем очень активное посещение участков. У всех хорошее настроение, чувствуется праздничная атмосфера, у людей – улыбки на лицах, где-то даже люди приходят в национальных костюмах, - прокомментировал он ход голосования.

Председатель Избиркома Бурятии уточнил, что избирательные участки работают в штатном режиме. Всего в республике 823 избирательных участка. Сегодня открылись 810. Остальные 22 участка – временные, будут организованы в больницах и СИЗО, и будут работать только 17 марта.

- На всех участках назначено более 1200 наблюдателей, которые уже приступили к работе. А в целом, в течение трех, дней будет работать 2746 наблюдателей, - добавил председатель Избиркома.

Акчурин отметил, что на 310 участках, которые охватывают 70% избирателей республики, ведётся прямая трансляция. Следить за ходом голосования может любой желающий, придя в Центр общественного наблюдения, который действует в Национальной библиотеке. На остальных участках также работают системы видеонаблюдения.

- Обращаемся ко всем жителям Республики Бурятия! Призываем прийти на избирательные участки в любое удобное время с 08.00 до 20.00 в течение трех дней голосования и осуществить свое конституционное право на важнейших выборах страны, - призвал Александр Акчурин.

Всего в Бурятии списки для голосования внесено 671 975 избирателей. Во время досрочного голосования, проходившего с 1 по 14 марта, проголосовали 6202 человека. 
выборы

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