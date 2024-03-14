«Теперь точно весна!»: В нацпарке Бурятии встретили ондатру









Первая в 2024 году встреча с ондатрой произошла в Забайкальском национальном парке в Бурятии на днях.



Второе название у ондатр – мускусные крысы. Они селятся в различных водоёмах – речках, озёрах, прудах, болотах и т.д. Семьи держатся обособленно, не пускают на свою территорию чужих особей. Для холодов они готовят сложную («многокомнатную») нору или несколько хаток, расположенных близко друг к другу. Последние сооружаются над отдушинами во льду.



- На зиму хвостатые не впадают в спячку, но пропадают из поля зрения людей. И если в тёплый период года грызуны поедают пищу на берегу, на плавающих предметах или кормовых площадках, буквально у всех на виду, то зимой кормятся исключительно в норках или хатках-столовых. Когда водоёмы покрываются льдом, основной пищей служат корневища, осенние побеги, погруженные виды растений, - рассказали в «Заповедном Подлеморье».



У ондатры, попавшей на видео, скорее всего, уже оттаяла хатка, пототому она отправилась на поиски новых весенних приключений. По словам автора видео - и.о. зам. директора по лесохозяйственной деятельности Леонида Сахаров, при встрече крыса проверила давление в шинах, «провела техосмотр» транспортного средства инспекторов, после чего, удовлетворённая результатом, вернулась к купанию в луже.





«Ну всё, теперь точно весна!» - поделились сотрудники ФГБУ «Заповедного Подлеморье», опубликовав видео встречи с ондатрой.