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«Теперь точно весна!»: В нацпарке Бурятии встретили ондатру

«Теперь точно весна!»: В нацпарке Бурятии встретили ондатру
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
Ондатра «провела техосмотр» автомобиля

«Ну всё, теперь точно весна!» - поделились сотрудники ФГБУ «Заповедного Подлеморье», опубликовав видео встречи с ондатрой.



Первая в 2024 году встреча с ондатрой произошла в Забайкальском национальном парке в Бурятии на днях.

Второе название у ондатр – мускусные крысы. Они селятся в различных водоёмах – речках, озёрах, прудах, болотах и т.д. Семьи держатся обособленно, не пускают на свою территорию чужих особей. Для холодов они готовят сложную («многокомнатную») нору или несколько хаток, расположенных близко друг к другу. Последние сооружаются над отдушинами во льду.

- На зиму хвостатые не впадают в спячку, но пропадают из поля зрения людей. И если в тёплый период года грызуны поедают пищу на берегу, на плавающих предметах или кормовых площадках, буквально у всех на виду, то зимой кормятся исключительно в норках или хатках-столовых. Когда водоёмы покрываются льдом, основной пищей служат корневища, осенние побеги, погруженные виды растений, - рассказали в «Заповедном Подлеморье».

У ондатры, попавшей на видео, скорее всего, уже оттаяла хатка, пототому она отправилась на поиски новых весенних приключений. По словам автора видео - и.о. зам. директора по лесохозяйственной деятельности Леонида Сахаров, при встрече крыса проверила давление в шинах, «провела техосмотр» транспортного средства инспекторов, после чего, удовлетворённая результатом, вернулась к купанию в луже.

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