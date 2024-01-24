В районе Бурятии рассказали о хуралах Сагаалгана

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Они начнутся с 7 февраля



В Бурятии рассказали о хуралах Сагаалгана-2024 в Тугнуйском дацане Мухоршибирског района. 6 февраля в 17:00 здесь пройдёт ритуал «Балин адисалга» («Благословение подношений»), специально изготовленных к Сагаалгану и на весь год. 7 февраля и 8 февраля с 9:00 в течение полутора дней будет проходить молебен Десяти защитников учения – «Арбан хангал» («Бултын сахюусанай хурал»).



8 февраля, в четверг, с 17:00 начнётся специальный хурал «Дугжууба», после чего будет разведён ритуальный костёр.



9 февраля – день поста «Бутуу удэр» или «закрытый день». С 9:00 состоится молебен «Мандал Шива» («Восхваление Зелёной Тары»). В 17:00 пройдёт ритуал «Цедор Лхамын балин адисалга» («Благословения подношений»). В 19:00 стартует молебен, обращённый к богине Балдан Лхамо.



10 февраля, в 6 часов утра начнётся торжественный молебен Цедор Лхамо, будет отмечаться наступление Сагаалгана, пройдёт обмен хадаками, будет проведён ритуал призывания удачи и благоденствия.



Со 2 по 15 лунные сутки Сагаалгана ламы будут читать особый молебен –«Монлам Ченмо». Этот праздник длится в течение 15 дней и посвящается воспоминанию о 15 чудесах, которые, по преданию, Будда Шакьямуни совершил в индийском городе Шравасти. В этом году Монлам Ченмо будет проходить с 10 февраля по 24 февраля.



Как сообщили в администрации Мухоршибирского района, при этом принято на второй день Сагаалгана, 11 февраля, вывешивать хий морин – совершать обряд запуска «коней ветра удачи». Ламы проведут специальный ритуал освящения флажков ветра удачи «Хий морин сан».



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