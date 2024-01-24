Они начнутся с 7 февраля
В Бурятии рассказали о хуралах Сагаалгана-2024 в Тугнуйском дацане Мухоршибирског района. 6 февраля в 17:00 здесь пройдёт ритуал «Балин адисалга» («Благословение подношений»), специально изготовленных к Сагаалгану и на весь год. 7 февраля и 8 февраля с 9:00 в течение полутора дней будет проходить молебен Десяти защитников учения – «Арбан хангал» («Бултын сахюусанай хурал»).
8 февраля, в четверг, с 17:00 начнётся специальный хурал «Дугжууба», после чего будет разведён ритуальный костёр.
9 февраля – день поста «Бутуу удэр» или «закрытый день». С 9:00 состоится молебен «Мандал Шива» («Восхваление Зелёной Тары»). В 17:00 пройдёт ритуал «Цедор Лхамын балин адисалга» («Благословения подношений»). В 19:00 стартует молебен, обращённый к богине Балдан Лхамо.
10 февраля, в 6 часов утра начнётся торжественный молебен Цедор Лхамо, будет отмечаться наступление Сагаалгана, пройдёт обмен хадаками, будет проведён ритуал призывания удачи и благоденствия.
Со 2 по 15 лунные сутки Сагаалгана ламы будут читать особый молебен –«Монлам Ченмо». Этот праздник длится в течение 15 дней и посвящается воспоминанию о 15 чудесах, которые, по преданию, Будда Шакьямуни совершил в индийском городе Шравасти. В этом году Монлам Ченмо будет проходить с 10 февраля по 24 февраля.
Как сообщили в администрации Мухоршибирского района, при этом принято на второй день Сагаалгана, 11 февраля, вывешивать хий морин – совершать обряд запуска «коней ветра удачи». Ламы проведут специальный ритуал освящения флажков ветра удачи «Хий морин сан».
Возрастное ограничение: 0+.
В районе Бурятии рассказали о хуралах Сагаалгана
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Автомобилист считает, что в качестве подношения запустили пакет «Снежка»
В нём могло разместиться кафе
Джидинцы почему-то решили, что его приостановили
В дневные часы около 20 градусов мороза
Также город примет первенство республики
В марте у них истекает 4,5 года со дня заключения договора пользования участком
Платье невесты сшили из павлопосадских платков
Приём заявок начнётся с февраля
Состоялся первый рейс в Баргузинский заповедник в 2024 году
Итоги зимних маршрутных учётов подведут не ранее середины марта
Деньги пойдут на «добрые» проекты
Малышку назвали Алиной
Иркутский учёный создал установку для гомогенизации полидисперсных систем
Районных чиновников через суд заставили отремонтировать обвалившийся мост
В Ошурково простятся с Георгием Посельским