Тёплому павильону от ТНТ в Улан-Удэ пришёл конец



Минувшей осенью в улан-удэнском парке «Юбилейный», недалеко от катка, появился красочный тёплый павильон с логотипом телекомпании ТНТ. Ярко-красную конструкцию с орнаментом оборудовали инфракрасными лампами для обогрева, прикреплёнными к потолку, и зарядными устройствами для мобильных телефонов.



Жители бурятской столицы ещё в ноябре начали высказывать недовольство павильоном, заявив, что он не такой уж и тёплый. Люди жаловались, что сиденье холодное и к тому же грязное.



А через месяц всё А через месяц всё стало только хуже. Одно зарядное устройство куда-то исчезло, покрытие на лавочке испортили и разбросали повсюду мусор. На плачевное состояние павильона обратили внимание местные жители, гулявшие в парке на днях.





Вскоре выяснилось, что его вовсе решили демонтировать – видеоподтверждение разместили в telegram-канале «Весь Улан-Удэ».



Как пояснили «Байкал-Daily» в дирекции по паркам культуры и отдыха, красный павильон был временной фотозоной – телекомпания ТНТ устанавливала подобные конструкции во многих российских городах в честь своего 25-летия в 2023 году.



- Дальнейшая эксплуатация фотозоны не предполагалась, однако каркас сохранится и его планируется использовать на других мероприятиях, – подчеркнули в дирекции.

