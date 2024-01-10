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Тёплому павильону от ТНТ в Улан-Удэ пришёл конец

Тёплому павильону от ТНТ в Улан-Удэ пришёл конец
Общество,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Сооружение, украшавшее городской парк, неожиданно демонтировали

Минувшей осенью в улан-удэнском парке «Юбилейный», недалеко от катка, появился красочный тёплый павильон с логотипом телекомпании ТНТ. Ярко-красную конструкцию с орнаментом оборудовали инфракрасными лампами для обогрева, прикреплёнными к потолку, и зарядными устройствами для мобильных телефонов.

Жители бурятской столицы ещё в ноябре начали высказывать недовольство павильоном, заявив, что он не такой уж и тёплый. Люди жаловались, что сиденье холодное и к тому же грязное.

А через месяц всё стало только хуже. Одно зарядное устройство куда-то исчезло, покрытие на лавочке испортили и разбросали повсюду мусор. На плачевное состояние павильона обратили внимание местные жители, гулявшие в парке на днях. 

Вскоре выяснилось, что его вовсе решили демонтировать – видеоподтверждение разместили в telegram-канале «Весь Улан-Удэ».

Как пояснили «Байкал-Daily» в дирекции по паркам культуры и отдыха, красный павильон был временной фотозоной – телекомпания ТНТ устанавливала подобные конструкции во многих российских городах в честь своего 25-летия в 2023 году.
 
- Дальнейшая эксплуатация фотозоны не предполагалась, однако каркас сохранится и его планируется использовать на других мероприятиях, – подчеркнули в дирекции.
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