Первый в Улан-Удэ тёплый павильон приходит в упадок



Минувшей осенью в улан-удэнском парке «Юбилейный», недалеко от катка, появился тёплый павильон с логотипом телекомпании ТНТ. Ярко-красную конструкцию с орнаментом оборудовали инфракрасными лампами для обогрева, прикреплёнными к потолку, и зарядными устройствами для мобильных телефонов.















Жители бурятской столицы ещё в ноябре начали высказывать недовольство павильоном, заявив, что он не такой уж и тёплый. Люди жаловались, что сиденье Жители бурятской столицы ещё в ноябре начали высказывать недовольство павильоном, заявив, что он не такой уж и тёплый. Люди жаловались, что сиденье холодное и к тому же грязное.



А через месяц всё стало только хуже. Одно зарядное устройство куда-то исчезло – не исключено, что его прибрали к рукам. Покрытие на лавочке испортили плюс повсюду валяется мусор – фантики от конфет, жестяные банки и кожура от мандаринов.













На плачевное состояние павильона обратили внимание местные жители, гулявшие в парке на днях.