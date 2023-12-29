В столице Бурятии обезопасят скользкий «человекопровод»



Надземный переход на Центральном рынке в Улан-Удэ, который в народе прозвали «человекопроводом», станет безопаснее. Там появится резиновое покрытие на площади в 318 квадратных метров. Специалисты приступили к работам на этой неделе. Завершатся они в середине января, рассказали в комбинате по благоустройству.



Надземный переход на Центральном рынке в Улан-Удэ, который в народе прозвали «человекопроводом», станет безопаснее. Там появится резиновое покрытие на площади в 318 квадратных метров. Специалисты приступили к работам на этой неделе. Завершатся они в середине января, рассказали в комбинате по благоустройству.



В этом переходе постоянно поскальзываются и падают люди. По словам начальника отдела ремонтно-строительных работ КБУ Якова Никонорова, резиновое покрытие на отдельных участках было и раньше.