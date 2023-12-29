В столице Бурятии обезопасят скользкий «человекопровод»

В переходе в центре города пообещали сделать резиновое покрытие
Надземный переход на Центральном рынке в Улан-Удэ, который в народе прозвали «человекопроводом», станет безопаснее. Там появится резиновое покрытие на площади в 318 квадратных метров. Специалисты приступили к работам на этой неделе. Завершатся они в середине января, рассказали в комбинате по благоустройству.
В этом переходе постоянно поскальзываются и падают люди. По словам начальника отдела ремонтно-строительных работ КБУ Якова Никонорова, резиновое покрытие на отдельных участках было и раньше.
- Однако там, где лежит обычная плитка, с наступлением зимы становилось скользко. Уборщики территорий подсыпали скользкие места, но это помогало только на некоторое время, – подчеркнул Яков Никоноров. – Поэтому мы решили сделать новое резиновое покрытие там, где его не было, чтобы обезопасить передвижение по переходу.
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