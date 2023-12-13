Бурятский моноспектакль стал лучшим на Айтматовском фестивале

Международное мероприятие проходило в Бишкеке
По итогам V международного театрального фестиваля «Айтматовжанатеатр» («Айтматов и театр»), прошедшем в столице Кыргызстана, спектакль Бурятского академического театра драмы им. Хоца Намсараева «Би – Толгонай» (12+) режиссёра Баира Бадмаева победил в номинации «Лучший моноспектакль». Призом стала статуэтка и 50 000 сомов.
Международный театральный фестиваль «Айтматов и театр» проводится один раз в пять лет. В этом году он был посвящён 95-летию писателя Чингиза Айтматова и прошёл в Бишкеке с 7 по 12 декабря. Жюри фестиваля возглавлял его президент, народный писатель Кыргызстана, председатель СТД Кыргызской Республики, кандидат искусствоведения Жаныш Кулмамбетов.
Основанием для приглашения на фестиваль служат постановки на основе произведений Айтматова. Буряад театр – единственный из России – участвовал в фестивале с моноспектаклем «Би – Толгонай» по повести Чингиза Айтматова «Материнское поле». Режиссёр-постановщик – Баир Бадмаев, в главной роли заслуженная артистка РФ Должин Тангатова. Вместе с артистами театра Бурятии своё творчество представили театры Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.
Театральные критики на фестивале были из разных стран: Узбекистана, Казахстана, России (Башкирия) и, собственно, Кыргызстана. До 12 декабря они должны были отсмотреть около 17 спектаклей разных коллективов и сделать свой выбор.
- Для нашего театра большая честь быть отобранным на фестиваль имени выдающегося художника слова Чингиза Айтматова, - говорит исполнительный директор Буряад театра Цыпилма Очирова. - Труппу Буряад театра в течение всего времени нашего пребывания в Бишкеке заботливо сопровождали директор ТЮЗа Таалай Рустамович Тургунов, замдиректора Нурдан, худрук Руслан Курманалиевич Курманалиев и другие коллеги, за что им большое спасибо. Мы не везли с собой громоздкие декорации, обо всём этом на месте позаботились сотрудники ТЮЗа.
Стоит отметить, что спектакль «Би – Толгонай» идёт на бурятском языке.
- На фестивале не был предусмотрен синхронный перевод, а в зале были зрители разных национальностей: кыргызы, узбеки, казахи, азербайджанцы, русские и только одна бурятка – Цыцыгма-Айгуль Умуралиева, наша землячка, художественный руководитель Бишкекского городского драматического театра имени Асанбека Умуралиева, заслуженный деятель культуры Республики Кыргызстан. Но бурятская «Толгонай» в исполнении Должин Тангатовой заставила плакать жюри и кыргызскую публику, - сообщили в пресс-службе театра.
Возрастное ограничение: 12+.
Бурятский моноспектакль стал лучшим на Айтматовском фестивале
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