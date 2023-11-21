21 ноября

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В Бурятии наградили победителей конкурса ЗОЖ-рекламы

В Бурятии наградили победителей конкурса ЗОЖ-рекламы
Общество,  Фото:ЦОЗиМП РБ
В нём принимали участие школьники и студенты республики

В Улан-Удэ состоялось торжественное вручение наград победителям юбилейного Х республиканского конкурса социальной рекламы «Мы, молодёжь, выбираем ЗОЖ!». Этот конкурс был направлен на пропаганду здорового образа жизни среди учащихся и студентов различных учреждений образования.

Работа «Как бороться со стрессом» учащихся средней общеобразовательной школы №35 г. Улан-Удэ была признана победителем в номинации республиканского психоневрологического диспансера за лучшее освещение темы сохранения психического здоровья и профилактики стресса «Я люблю тебя, жизнь!».

В другой номинации республиканского врачебно-физкультурного диспансера за лучшее освещение темы физической активности в здоровом образе жизни «Движение – жизнь!» победителем признана работа учеников 6 «а» класса Каменской школы №2 Кабанского района.

Победителем в номинации республиканского перинатального центра за лучшее освещение темы сохранения репродуктивного здоровья и популяризации семейных ценностей «Любовь это…» стала работа студентов группы ЭП-23 Улан-Удэнского авиационного техникума.

В номинации республиканского наркологического диспансера за лучшее освещение темы профилактики употребления наркотических и алкогольных веществ и рискового поведения «Здоровая страна начинается с тебя!» были признаны две работы. Первая – «Мы за ЗОЖ», выполненная студентами группы 1204 лечебного факультета республиканского базового медицинского колледжа. Вторая работа - видеоролик «Выбор за тобой» волонтёрского отряда «От сердца к сердцу» Сотниковской школы.

В номинации Бурятской республиканской станции переливания крови за лучшее освещение темы развития и пропаганды безвозмездного донорства крови «Во имя жизни» победителем признаны работы ученика средней общеобразовательной школы №19 г. Улан-Удэ Алексея П. Также были отмечены студентки Байкальского базового медицинского колледжа: Сарана Б., Адиса Г., Дулма Х. и Эльвира А.

В номинации за лучшее освещение необходимости и важности прохождения профилактических мероприятий победителями стали студенты 151 группы Кяхтинского филиала Байкальского базового медицинского колледжа.

В номинации центра общественного здоровья и медпрофилактики РБ за лучшее освещение темы рационального питания и пропаганды ЗОЖ «Разговор о правильном питании» победила работа студентов группы 1204 лечебного факультета республиканского базового медицинского колледжа.

- Все победители получили дипломы, памятные и ценные призы от медицинских организаций Республики Бурятия. А главное, это бесценный опыт участия в конкурсе, знакомство и общение с единомышленниками, хорошее настроение и позитивный настрой на обучение и оздоровление своих сверстников, - сообщает ЦОЗиМП РБ.
Бурятия профилактика конкурс здравоохранение

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