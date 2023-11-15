Забайкальскую семью в семейном конкурсе представляют 24 человека

Общество, Фото: официальный сайт Забайкальского края

Она стала одной из самых многочисленных в конкурсе



В народном проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» – конкурсе «Это у нас семейное» (0+) – участвует многодетная семья из посёлка Целинный Забайкальского края, которую представляют 24 участника. Сейчас семья активно выполняет задания дистанционного этапа конкурса.



О конкурсе «Это у нас семейное» Ольга узнала из новостей и моментально загорелась идеей поучаствовать. Забайкальцы собрали большую команду из 24 участников: мама Ольга и папа Эдуард, бабушка Людмила Ивановна и дети: 8 мальчиков и 13 девочек. Всего же в семье 26 детей, 23 из которых – приёмные. На данный момент это самая многочисленная по количеству детей команда, участвующая в конкурсе. Забайкальская семья многодетная уже в четвёртом поколении: у бабушки было трое детей, у прабабушки и прапрабабушки – по семь.



Забайкальцам уже удалось принять участие в четырёх заданиях дистанционного этапа конкурса «Это у нас семейное», а в целях – выполнить их все.

- Мы составили целую программу участия в конкурсе. Очень серьёзно и подробно несколько дней читали задания дистанционного этапа и только потом начали писать сценарии для всех заданий, которые открылись, – рассказала Ольга.



Начать дистанционный этап семья решила с «Домашнего уюта» – с уборки на приусадебном участке и подготовки ко Дню народного единства. Также дети успели сходить в библиотеку и оказать помощь в ремонте книг в районной библиотеке в рамках задания «Трудимся вместе».



Устраивать праздники, готовить и собирать семейные застолья – традиция большой семьи забайкальцев.

- Одно из любимых блюд нашей семьи – позы. У бабушки есть свой фирменный рецепт этого блюда, его мы и приготовили в рамках задания «Бабушкин рецепт». Теперь готовимся к выполнению задания «Семейная трапеза». Каждый планирует приготовить своё блюдо: папа – копчёные ножки козла, бабушка – сальтисон из свиной головы, самые младшие дочки – самодельные конфеты, девочки постарше – торт «Наполеон» с пломбирным кремом и рулеты из баклажанов и кабачков, а я буду готовить торт «Дракон» и курицу в китайском кисло-сладком соусе. Надеемся, что наша семейная трапеза удастся на славу! – поделилась Ольга.



«Званый ужин» семья проведёт на Рождество. Подготовкой этого задания занимаются дочери. А на сам Новый год семья вместе с детьми-воспитанниками и их родителями украсит детский сад, куда ходят младшие члены семьи Влад и Матвей, чтобы сделать «Мир лучше». Ну а сейчас все погрузились в подготовку ко Дню матери.



- Дома дети часто устраивают концерты, у меня вся жизнь – праздник! – признается многодетная мама. – Ко Дню матери дети всегда готовят подарки, для них это важный день. Какой подарок сделают мне и бабушке в этом году, я не знаю, но с предвкушением жду! А ещё в школе, где учатся дети, мы планируем организовать праздник для мам. Сейчас работаем над сценарием. Как все пройдёт, обязательно покажем в видеоролике к заданию «Поздравление для мам»!».



В семье много домашних питомцев. Животные учат проявлять любовь, заботу и ответственность, считает Ольга.

- У нас дома живут енот, змея, крысы, кошки-сфинксы, собаки. И по воле судьбы, в нашу семью попали кошки и собаки, которых хотели убить, усыпить, выбросили на улицу. И как наши дети их спасли, стали для них хозяевами и продолжают заботиться каждый день, мы хотим рассказать в задании «Мы – волонтёры», - рассказала она.



А ещё семью объединяет любовь к спорту, туризму и здоровому образу жизни. Дети участвуют в районных турнирах по футболу, воркауту и других видах спорта и занимают в них призовые места.

- 12 декабря, в день Конституции Российской Федерации, мы решили организовать «Весёлые старты» для семей с тремя поколениями. И, таким образом, выполним сразу три задания спортивного направления: «Разминка», «На старт, внимание, марш!» и «Весёлые старты!», - рассказала Ольга.



Также в декабре в планах семьи исполнить «Песню трёх поколений».

- Ломаем голову, что спеть всем вместе, какими песнями обменяться взрослым и детям. Думаем попросить бабушку спеть «Ягоду-малинку», а детей – «Седую ночь» или «Каким ты был, таким остался». Но самое сложное задание для нас – сочинить песню про свою семью, ведь среди нас нет музыкантов. Но мы надеемся, что совместными усилиями у нас все получится! – отметила Ольга.



Главной мотивацией участия в конкурсе «Это у нас семейное» семья называет желание сплотиться и проводить больше времени вместе, сообщает АНО «Россия – страна возможностей».



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