Во время Великой Отечественной Матрёна Портнягина служила постовым
В Забайкальском крае столетний юбилей отметила ветеран органов внутренних дел Матрёна Артемьевна Портнягина.
Матрёна Артемьевна родилась 5 ноября 1923 года в Кыринском районе. Поступила служить в милицию постовым. После начала войны мужчин отправили на фронт, а её и других женщин по повестке призвали служить в Читу. Постовым – милиционером она охраняла госбанк. После победы вышла замуж за сотрудника органов внутренних дел, который вернулся с фронта, затем около 20 лет прослужила в подразделении для временного содержания задержанных лиц. Родила троих детей. У неё семеро внуков и трое правнуков.
Несмотря на почтенный возраст, ветеран органов внутренних дел рада гостям и с удовольствием принимает поздравления и многочисленные знаки внимания. Сотрудники УМВД России по городу Чите вручили юбилярше букет цветов и подарки. Гости пожелали ветерану здоровья, мирного неба над головой и поддержки родных, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье столетие отметила ветеран милиции
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