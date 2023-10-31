В Бурятии состоится ярмарка вакансий рабочих и учебных мест

Мероприятие проведут в ФСК



Со 2 по 3 ноября в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ пройдёт республиканская ярмарка вакансий рабочих и учебных мест «Учись и работай в Бурятии!». В ярмарке примут участие более 80 работодателей республики и столицы региона, в том числе ведущие предприятия.



В ярмарке примут участие ведущие предприятия Улан-Удэ. Также будут представлены вакансии работодателей Тарбагатайского, Бичурского, Кабанского, Селенгинского, Прибайкальского и Кяхтинского районов. Кроме того, на мероприятии состоится презентация более 35 образовательных организаций. Они представят востребованные направления подготовки по различным специальностям.



Во время работы ярмарки будет организована работа консультационных площадок, где особое внимание будет уделено презентации возможностей единой цифровой платформы «Работа России».



Для соискателей работы пройдёт мастер-класс по составлению резюме, самопрезентации на собеседовании с работодателями. Для выпускников школ и для тех, кто не определился в выборе профессии и виде профессиональной деятельности, будет проведено профориентационное тестирование.



Для тех, кто хочет начать своё дело, будут организованы консультации с представителями «Мой бизнес» и карьерными консультантами службы занятости по организации предпринимательской деятельности.



Также на ярмарке можно будет получить консультации по трудовому законодательству, консультации по законодательству о занятости населения, социальной защите и другие.



Бонусом для участников мероприятия станет работа площадки «Здоровье», где все желающие смогут пройти бесплатное комплексное обследование организма и получить информацию о методах профилактики и лечения ВИЧ инфекции.



Мероприятие состоится 2 ноября – с 10:00 до 16:00, 3 ноября – с 10:00 до 14:00. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.



Возрастное ограничение: 16+.

