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В Кяхте провели республиканский турнир по самбо

В Кяхте провели республиканский турнир по самбо
Общество,  Фото:администрация Кяхтинского района
В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов

28 октября в Кяхте прошёл открытый республиканский турнир по спортивному самбо, посвящённый памяти полковника таможенной службы Юрия Шалашникова.

- Юрий Викторович отдал много сил и энергии на развитие спорта в городе Кяхта, благодаря его усилиям был организован международный турнир по спортивному самбо, приуроченный ко Дню таможенника России на призы таможенного поста МАПП «Кяхта», - сообщает администрация Кяхтинского района.

- Когда папа задумывал развивать самбо в городе Кяхта, идея рождалась, чтобы занимались дети таможенников, но, когда он понял, что самбо вызывает большой интерес, решил развивать данный вид спорта уже в Кяхте, на уровне Кяхтинского района, - добавила дочь Юрия Шалашникова Валентина.

В соревнованиях приняли участие 152 спортсмена из Улан-Удэ (ДЮСШ №17, СК «Кодокан», СК «Мужество»), Кяхты (СК «Медведь», СК «Ирбис», СК «Дзюдоист»), ДЮСШ Иволгинского района, ДЮСШ г. Гусиноозёрск. За лучшую технику и волю к победе были разыграны специальные призы. Призёрами турнира стали Сугаров А., Посохов Т., Ревин В., Фёдоров В., Фатькин Р., Балданов М., Пивень М.

Бурятия спорт самбо Кяхтинский район

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