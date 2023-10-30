В Бурятии поощрили лучших росгвардейцев

















В 71-ю годовщину образования службы вневедомственной охраны в управлении Росгвардии по Бурятии прошли торжественные мероприятия. Утром к мемориалу погибшим сотрудникам вневедомственной охраны возложили цветы. Росгвардейцы почтили минутой молчания память павших сослуживцев.Затем состоялось торжественное собрание сотрудников отдела вневедомственной охраны по Улан-Удэ.- Разрастается спектр оказываемых услуг, но остаётся неизменным наш стержень – приносить благо населению, служить для населения. Особые слова сегодня нашим ветеранам. Вы наша опора, наш оплот по укреплению морального духа, воспитанию молодого поколения, - отметил начальник управления вневедомственной охраны полковник полиции Евгений Котов.Сегодня праздничные мероприятия проходят во всех районных подразделениях вневедомственной охраны, во всех филиалах в 24 пунктах централизованной охраны.Различными наградами и благодарственными письмами, а также денежными премиями поощрены более 80 сотрудников и работников вневедомственной охраны Росгвардии. Ещё 14 сотрудникам присвоены специальные звания на одну ступень выше занимаемой должности. Памятными медалями награждены 24 ветерана вневедомственной охраны.В Бурятии вневедомственная охрана Росгвардии обеспечивает безопасность около 4 тысяч объектов, свыше 8 тысяч квартир и мест хранения личного имущества граждан, а также более 170 транспортных средств – это кареты скорой помощи, трамваи и муниципальные автобусы в Улан-Удэ.С начала года росгвардейцы пресекли более 650 правонарушений в отношении охраняемого имущества, краж с охраняемых квартир и объектов не допущено. В доход федерального бюджета перечислено свыше 260 миллионов рублей.