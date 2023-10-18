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В Забайкалье рассказали о подготовке к празднованию Нового года

В Забайкалье рассказали о подготовке к празднованию Нового года
Общество,  Фото:pixabay.com
В крае хотят провести первый семейный фестиваль игр и игрушек

17 октября в правительстве Забайкалья прошло совещание по подготовке к новогодним и рождественским праздникам в регионе. Как рассказала замминистра культуры края Алёна Ячменёва, праздничные мероприятия наступающего 2024 года пройдут под девизом «Сохраняя традиции – создаём будущее».

По её словам, на территории региона запланировано около трёх тысяч новогодних событий. Форматы разные: традиционные утренники, балы, семейные концерты, народные гуляния, ёлка губернатора Забайкальского края для талантливых школьников и детей участников спецоперации, более 2500 театрализованных детских новогодних представлений.

- В числе новых мероприятий мы предлагаем провести первый Забайкальский семейный фестиваль игр и игрушек, символами которого станут котёнок манула, динозавр кулиндадромеус и даурский журавлёнок. Предлагаем провести семейный чемпионат по настольным играм и механическим головоломкам, кукольный хоровод. Можем пригласить стеклодува с фабрики новогодних игрушек для мастер-класса, - рассказала Алёна Ячменёва.

Она отметила, что все учреждения культуры Забайкалья в новогодние праздники будут работать без выходных. Об этом сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

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Забайкальский край Новый год

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