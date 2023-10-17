Победила команды из Читы
14 октября в Улан-Удэ прошло закрытие турнира по хоккею с шайбой, посвящённого памяти Дмитрия Недорезова.
- Все команды проявили невероятное мастерство и решимость на льду, достойно отражая дух нашего героя. Каждый матч был наполнен энергией, страстью и неожиданными поворотами событий, - сообщает пресс-служба ледовой арены «IceМетр».
Места распределились следующим образом. Первое место заняла команда «Садко» из Читы. Второе место у команды «Онохой» (пгт. Онохой). Третьими стали хоккеисты «Багатура из Улан-Удэ.
«Самым полезным игроком турнира» был признан Александр Федурин (ХК «Садко», г. Чита). «Лучшим нападающим» стал Борис Красиков (ХК «Багатур», г. Улан-Удэ). «Лучшим защитником» был выбран Дмитрий Бухашеев (пгт. Онохой). Звание «Лучшего голкипера» получил Николай Антоненко (ХК «Садко», г. Чита).
В Улан-Удэ состоялся межрегиональный хоккейный турнир
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