В Улан-Удэ состоялся межрегиональный хоккейный турнир

Общество, Фото: пресс-служба ледовой арены «IceМетр»

Победила команды из Читы



14 октября в Улан-Удэ прошло закрытие турнира по хоккею с шайбой, посвящённого памяти Дмитрия Недорезова.



- Все команды проявили невероятное мастерство и решимость на льду, достойно отражая дух нашего героя. Каждый матч был наполнен энергией, страстью и неожиданными поворотами событий, - сообщает пресс-служба ледовой арены «IceМетр».



Места распределились следующим образом. Первое место заняла команда «Садко» из Читы. Второе место у команды «Онохой» (пгт. Онохой). Третьими стали хоккеисты «Багатура из Улан-Удэ.



«Самым полезным игроком турнира» был признан Александр Федурин (ХК «Садко», г. Чита). «Лучшим нападающим» стал Борис Красиков (ХК «Багатур», г. Улан-Удэ). «Лучшим защитником» был выбран Дмитрий Бухашеев (пгт. Онохой). Звание «Лучшего голкипера» получил Николай Антоненко (ХК «Садко», г. Чита).



