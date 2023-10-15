В Улан-Удэ прошёл заключительный этап чемпионата Бурятии по мотокроссу

Мотогонщики соревновались в посёлке Восточный. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с соревнований



14 октября в посёлке Восточный в Улан-Удэ состоялся четвёртый, заключительный этап чемпионата Бурятии по мотокроссу. Мотогонщики испытали новую трассу.



- Из года в год гонщики из соседних регионов приезжают не только показать свои навыки, но и перенять опыт у местных спортсменов, а также поделиться собственным, - отметили перед началом соревнований в минспорта республики.



Чемпионат Бурятии по мотокроссу открытый – подать заявку на участие могли не только опытные гонщики, но и новички.



Заезды состоялись в следующих классах: «85 см3» (юноши и девушки 11-15 лет); «Юниоры» (юноши и девушки 14-18) лет; «Открытый» (мужчины и женщины 15+); «Эндуро» (16+); «Ветераны» (мужчины и женщины 45+); «Пит байк» (категория 8-15 лет); «Мотоциклы» с коляской (16+).



Соревнования проводились в два заезда для каждого класса мотоциклов. Лучшие гонщики определялись по наибольшей сумме очков за занятые места в заездах.



Официальные результаты федерация мотоциклетного спорта Бурятии озвучит чуть позже.



Соревнования посвятили памяти мотогонщика, заслуженного мастера спорта СССР Николая Нищенко. Он родился в Улан-Удэ в 1959 году, вырос в посёлке Матросова. В юные годы был «трудным подростком» и даже имел судимость за хулиганство.



Всё изменила любовь к мотоспорту. В 19 лет он пришёл в городской клуб ДОСААФ, где благодаря педагогу Валентину Богданову влюбился в высокую скорость. Начинающий мотогонщик довольно быстро добился заметных результатов, став чемпионом Бурятии по мотокроссу, а также спидвею. Во время срочной службы в армии его даже перевели в Читинский армейский спортивный клуб.



В 1983 году впервые попал в сборную СССР. Затем было преодоление травмы – сложнейшего перелома костей таза, возвращение в спорт и в сборную. В 1988 году выиграл чемпионат СССР. Звёздным часом для Нищенко стал чемпионат мира 1989 года в Алма-Ате, где он победил и в личном, и в командном зачётах. В 1990-м в Гётеборге он стал вторым в личном зачёте и вновь победил в команде, ещё один командный титул завоевал и в 1991-м в Ассене.



Трагически погиб в 1993 году в Нидерландах на презентации нового автомобиля Volvo. Организаторы предложили гонщику провести показательный заезд по новой ледовой трассе. Этот заезд оказался для Нищенко смертельным. Он не дожил несколько месяцев до своего 35-летия.



Первый этап чемпионата Бурятии по мотокроссу состоялся 28 мая в Кяхте. Второй этап прошёл 12 июня в селе Нюки Кабанского района, третий – 9 сентября в посёлке Эрхирик Заиграевского района.

