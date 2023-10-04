В селе Бурятии открылся обновлённый дом культуры

Общество, Фото: Правительство Бурятии

Его ремонт обошёлся почти в 16 миллионов рублей



В Тунке после капитального ремонта распахнул свои двери обновлённый ДК. Торжественное открытие состоялось 1 октября. Здание привели в порядок в рамках нацпроекта «Культура».



Там заменили кровлю, полы, потолок и электропроводку, отремонтировали фасад, стены и санузел, установили новые двери, окна и отопительный котёл и сделали пожарную сигнализацию. На эти цели из федерального и местного бюджета выделили 15 миллионов 900 тысяч рублей, рассказали в правительстве Бурятии.



- Мы старались что-то сделать своими силами и были очень рады, что попали в эту программу. Результат превзошёл все ожидания, – отметила заведующая учреждением Марина Гопоненко.



Всего в 2023 году благодаря нацпроекту «Культура», инициированного президентом России, в республике отремонтировали 7 ДК.

