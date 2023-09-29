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В микрорайоне Улан-Удэ отловили ещё 4 собаки

В микрорайоне Улан-Удэ отловили ещё 4 собаки
Общество,  Фото:администрация Октябрьского района
Очередной рейд состоялся в Забайкальском

В Октябрьском районе Улан-Удэ в ходе рейда отловили 4 собаки. Он прошёл накануне в микрорайоне Забайкальский. Специалисты мобильных групп обследовали 45 домовладений. Ветеринары зарегистрировали 4 и вакцинировали 18 собак.

Был составлен протокол за отсутствие регистрации домашнего животного и выписано 5 требований для составления протоколов. Также было проведено 16 профилактических бесед с владельцами собак и с детьми в школе №55. Ребятам выданы памятки об ответственном обращении с домашними питомцами и соблюдении правил выгула. Отдельное внимание было уделено мерам личной безопасности при встрече с безнадзорными животными.

- Штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападений на людей составляют от трёх до пяти тысяч рублей, - подчеркнули в администрации Октябрьского района.
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