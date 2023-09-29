Улан-Удэ примет всероссийские соревнования по гиревому спорту

Турнир состоится в ноябре



С 14 по 16 ноября в Улан-Удэ пройдут всероссийские соревнования по гиревому спорту «Турнир на призы заслуженного мастера спорта Сергея Леонова». Турнир состоится в физкультурно-спортивном комплексе.



В соревнованиях примут участие сборные команды регионов России. К турниру допускаются мужчины и женщины не ниже 1 разряда. Мужчины независимо от года рождения посоревнуются с гирями весом 32 кг в длинном цикле и двоеборье в весовых категориях: 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг, 85 кг, 95 кг, свыше 95 кг. Женщины независимо от года рождения выступят с гирей 24 кг в рывке и длинном цикле в весовых категориях: 58 кг, 63 кг, 68 кг, свыше 68 кг.



Также состоятся эстафеты. Команда из 4 спортсменов посостязаются в упражнении «длинный цикл». Эстафета по длинному циклу среди женщин будет с гирями по 16 кг и не пойдёт в общекомандный зачёт.



Программа соревнований



14 ноября

12:00-18:00 – Мандатная комиссия для участников

18:00-18:30 – Совещание с представителями команд

18:30-19:00 – Совещание судей.



15 ноября

8:00 – Взвешивание группы «Б», ДЦ: мужчины, женщины

10:00 – Выступление группы «Б», ДЦ: мужчины, женщины

11:00 – Взвешивание группы «А», ДЦ: мужчины, женщины

13:.00 – Открытие соревнований

14:00 – Выступление группы «А», ДЦ: мужчины, женщины

15:30 – Эстафеты ДЦ: мужчины, женщины

16:00 – Подведение итогов первого дня соревнований



16 ноября

8:00 – Взвешивание группы «Б», ДВ мужчины, РГ женщины

10:00 – Выступление группы «Б», ДВ мужчины, РГ женщины

12:00 – Взвешивание группы «А», ДВ мужчины, РГ женщины

14:00 – Выступление группы «А», ДВ мужчины, РГ женщины

17:00 – Подведение итогов второго дня соревнований. Награждение в командном первенстве



Возрастное ограничение: 0+.

