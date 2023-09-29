Турнир состоится в ноябре
С 14 по 16 ноября в Улан-Удэ пройдут всероссийские соревнования по гиревому спорту «Турнир на призы заслуженного мастера спорта Сергея Леонова». Турнир состоится в физкультурно-спортивном комплексе.
В соревнованиях примут участие сборные команды регионов России. К турниру допускаются мужчины и женщины не ниже 1 разряда. Мужчины независимо от года рождения посоревнуются с гирями весом 32 кг в длинном цикле и двоеборье в весовых категориях: 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг, 85 кг, 95 кг, свыше 95 кг. Женщины независимо от года рождения выступят с гирей 24 кг в рывке и длинном цикле в весовых категориях: 58 кг, 63 кг, 68 кг, свыше 68 кг.
Также состоятся эстафеты. Команда из 4 спортсменов посостязаются в упражнении «длинный цикл». Эстафета по длинному циклу среди женщин будет с гирями по 16 кг и не пойдёт в общекомандный зачёт.
Программа соревнований
14 ноября
12:00-18:00 – Мандатная комиссия для участников
18:00-18:30 – Совещание с представителями команд
18:30-19:00 – Совещание судей.
15 ноября
8:00 – Взвешивание группы «Б», ДЦ: мужчины, женщины
10:00 – Выступление группы «Б», ДЦ: мужчины, женщины
11:00 – Взвешивание группы «А», ДЦ: мужчины, женщины
13:.00 – Открытие соревнований
14:00 – Выступление группы «А», ДЦ: мужчины, женщины
15:30 – Эстафеты ДЦ: мужчины, женщины
16:00 – Подведение итогов первого дня соревнований
16 ноября
8:00 – Взвешивание группы «Б», ДВ мужчины, РГ женщины
10:00 – Выступление группы «Б», ДВ мужчины, РГ женщины
12:00 – Взвешивание группы «А», ДВ мужчины, РГ женщины
14:00 – Выступление группы «А», ДВ мужчины, РГ женщины
17:00 – Подведение итогов второго дня соревнований. Награждение в командном первенстве
Возрастное ограничение: 0+.
Улан-Удэ примет всероссийские соревнования по гиревому спорту
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