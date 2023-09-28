В Чите разыграют кубок по бурятской стрельбе из лука

Соревнования состоятся в эту субботу
30 сентября в столице Забайкальского края пройдёт открытый турнир по стрельбе из лука по национальным правилам «hyp харбаан» – «Кубок города Читы». Соревнования состоятся на муниципальном стадионе «Титовский».
В турнире примут участие спортсмены города Чита и районов Забайкальского края. Начало соревнований запланировано на 9:00. Парад открытия состоится в 13.00, сообщает пресс-служба администрации Читы.
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