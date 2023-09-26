В Иркутске впервые установили сосудистый протез новорождённому

Общество, Фото: пресс-служба минздрава Иркутской области

Операцию провели детские кардиохирурги областной клинической больницы



Операцию на сердце в условиях искусственного кровообращения впервые в регионе выполнили детские кардиохирурги Иркутской областной клинической больницы (ИОКБ). Специалисты установили ребёнку гомографт – сердечный клапан из донорских тканей человека. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.



Ребёнок с критическим сужением аортального клапана, отвечающего за кровоснабжение всего организма, родился в Усть-Илимске. Местные врачи услышали интенсивный шум в сердце, заподозрили порок, с помощью телемедицинского центра провели консультацию со специалистами областного перинатального центра ИОКБ. Новорождённого на вторые сутки жизни эвакуировали в областной центр бортом санитарной авиации.



– Мультидисциплинарная команда специалистов ИОКБ в составе педиатра, неонатолога и детских кардиолога, кардиохирурга, анестезиолога-реаниматолога оперативно установила врождённый порок сердца: критический стеноз аортального клапана. Патология требовала немедленного лечения и далее постоянной этапной коррекции порока в течение всей жизни, наблюдения в связи с высоким риском постоянных инфекционных осложнений со стороны сердца, – отметил Алексей Шелехов.



На четвёртые стуки жизни ребёнка, для стабилизации ситуации и подготовки к следующему этапу оперативной коррекции, в условиях рентгенхирургической операционной ИОКБ специалисты выполнили ему срочное оперативное лечение. После баллонной ангиопластики аортального клапана (расширения просвета) в стабильном состоянии ребёнка выписали под наблюдение врачей по месту жительства. Следующий этап оперативного лечения пациенту предстоял через месяц.



Одновременно с выпиской для будущей операции заказали гомографт – биологический клапаносодержащий протез сосудов, – который изготовили индивидуально, исходя из данных КТ-исследования новорождённого. Протезирование клапаносодержащим гомографтом в аортальную позицию с перемещением коронарных артерий детские кардиохирурги ИОКБ выполнили совместно с заведующим кардиохирургическим отделением № 4 (детское) федерального центра сердечно-сосудистой хирургии города Красноярска Павлом Тепловым.



– Этот случай уникален тем, что ребёнок с критическим пороком рождён в тысячах километрах от кардиоцентра и благодаря слаженной работе всех служб эвакуирован, обследован и прооперирован несмотря на вес и новорождённый период, – подчеркнул заведующий кардиохирургическим отделением № 2 (детское) ИОКБ Евгений Ефанов.



Несмотря на то, что оперативное лечение осложнил подострый период инфекционного эндокардита, который в 90% случаев заканчивается летальным исходом, и тяжелейшее осложнение порока сердца, оперативное лечение позволило спасти маленького пациента. Ранний послеоперационный период протекает благополучно, ребёнок самостоятельно дышит и находится под наблюдением специалистов ИОКБ.



Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, ежегодно в России подобные эндоваскулярные вмешательства выполняют 10-15 новорождённым детям.



