Объявлен конкурс видео об исследованиях Сибири и Дальнего Востока

Заявки принимаются до 5 октября



Молодые люди в возрасте от 10 до 18 лет могут принять участие в онлайн-конкурсе видеороликов и аудиоподкастов «Большое путешествие по стране: географическая экспедиция». Заявки на заочный этап принимаются оргкомитетом до 5 октября.



- Конкурс проводится для формирования у ребят идентичности на основе знакомства с историей географических исследований Сибири, Дальнего Востока, Сахалина и Камчатки, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Участники могут представить проекты в основных номинациях конкурса: «Лучший подкаст о Семёне Дежнёве», «Лучший подкаст о Ерофее Хабарове», «Лучший подкаст о Витусе Беринге», «Лучший подкаст о Петре Бекетове», «Лучший видеоролик о географическом исследовании Сибири», «Лучший видеоролик о географическом исследовании Сахалина», «Лучший видеоролик о географическом исследовании Камчатки», «Лучший видеоролик о географическом исследовании Приморья» и продемонстрировать свои знания, творческие способности в области географии в удобном онлайн-формате.



Работы победителей будут размещены на сайте конкурса. Как отмечают организаторы мероприятия, привлечение молодых граждан к знакомству с историей географических исследований России позволит расширить круг заинтересованных граждан, способных активно участвовать в развитии своей страны.



Возрастное ограничение: 6+.

